Die Metalldiebstähle beim Hamburger Kupferproduzenten Aurubis haben offenbar viel größere Ausmaße als bislang angenommen. Bei einer Inventur hat das Unternehmen festgestellt, dass Metalle im Wert von wahrscheinlich mehr als 100 Millionen Euro fehlen. Deshalb streicht Aurubis seine Gewinnprognose zusammen.

Gold, Silber und andere Edelmetalle fallen bei der Kupferproduktion bei Aurubis an, ebenso beim Recycling. Was genau gestohlen wurde, dazu machte das Unternehmen in einer kurzfristig veröffentlichten Mitteilung an die Aktionärinnen und Aktionäre am Donnerstag keine Angaben. Es wurden aber "erhebliche Abweichungen vom Soll-Bestand sowie bei Sonderproben bestimmter Lieferungen von Einsatzmaterialien im Recyclingbereich Abweichungen festgestellt". Aufgrund dieser Indizien sei davon auszugehen, "dass das Unternehmen Gegenstand weiterer - über die im Juni 2023 veröffentlichten Fälle hinausgehender - krimineller Handlungen geworden ist".

Diebstahl bei Aurubis wohl über Jahre

Im Juni war bekannt geworden, dass eine Diebesbande über Jahre edelmetallhaltige Zwischenprodukte gestohlen haben soll. Damals hatten Staatsanwaltschaft und Spezialeinsatzkräfte Häuser und Wohnungen in Hamburg und dem Umland gestürmt, mehrere Verdächtige wurden verhaftet. Ehemalige und aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Aurubis sowie von Dienstleistern sollen gemeinsame Sache gemacht haben. Aurubis sprach zunächst von einem Schaden von 20 Millionen Euro, der durch den jahrelangen Diebstahl entstanden sein soll. Jetzt hat das Unternehmen alle Bestände noch einmal ins Visier genommen - und prüft weiter bis Ende September.

Derzeit könne nicht ausgeschlossen werden, dass ein Schaden im "niedrigen, dreistelligen" Millionen-Bereich entstanden sei, teilte Aurubis mit. Der Konzern hat nach eigenen Angaben das Landeskriminalamt eingeschaltet.

Aurubis-Aktie bricht nach Gewinnwarnung ein

Aurubis gab wegen der neuen Erkenntnisse eine Gewinnwarnung heraus. Der Schaden werde das Ergebnis des Geschäftsjahres 2022/23 belasten. Der Prognosekorridor für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 von 450 Millionen bis 550 Millionen Euro könne deshalb nicht gehalten werden. Der Kurs der Aurubis-Aktie brach ein.

