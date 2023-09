Nach Äußerungen zu AfD Bremer CDU-Chef Meyer-Heder tritt zurück Stand: 29.09.2023 11:52 Uhr

Der Bremer CDU-Chef Meyer-Heder hat seinen Rücktritt erklärt. Als Hintergrund nannte er seine Aussagen zu einer möglichen Zusammenarbeit mit der AfD. Nun folgte eine Distanzierung.

Der Landesvorsitzende der Bremer CDU, Carsten Meyer-Heder, ist mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurückgetreten. Die Entscheidung sei in Abstimmung mit der Partei erfolgt, teilte die CDU in einer Mitteilung mit. Als Hintergrund für seinen Rücktritt nennt Meyer-Heder Äußerungen zu einer möglichen Zusammenarbeit mit der AfD, die er zuvor im Interview mit buten un binnen getätigt hatte.

Meyer-Heder hatte erklärt, dass für ihn die Inhalte bei der politischen Arbeit im Vordergrund stehen müssten. Und wenn CDU und AfD einer Meinung seien, warum solle man dann nicht zusammenarbeiten.

Meyer-Heder: Aussagen wurden falsch verstanden

In einem schriftlichen Statement distanzierte sich Meyer-Heder am Vormittag ausdrücklich von der AfD. Die Aussagen erzeugten "eine völlig andere Wirkung in der Öffentlichkeit", als er es beabsichtigt, schreibt Meyer-Heder. "Ich stand nie und stehe auch heute nicht im Verdacht, in der Nähe der AfD zu stehen."

Insofern bedauere ich es sehr, dass meine Aussagen dahingehend verstanden wurden. Deswegen trete ich mit sofortiger Wirkung von meinem Amt als Landesvorsitzender zurück.

(Landesvorsitzende der Bremer CDU, Carsten Meyer-Heder)

Kritik von der Opposition und aus den eigenen Reihen

In der Bremer Politik hatten die Äußerungen Meyer-Heders für scharfe Kritik gesorgt. Auch zahlreiche Bremer CDU-Politiker hatten sich bereits deutlich von ihrem Parteikollegen distanziert. So schreibt der Bundestagsabgeordnete Thomas Röwekamp, dass es auf keiner Ebene eine Zusammenarbeit mit der verfassungsfeindlichen AfD geben dürfe. Die CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Theresa Gröninger und Simon Zeimke sagten, Meyer-Heder äußere sich nicht in ihrem Namen.

Auch aus der Opposition gab es heftigen Protest: Der Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion, Mustafa Güngör, hatte direkt den sofortigen Rücktritt des CDU-Chefs gefordert. Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) warf der Bremer CDU in den sozialen Medien vor, ihre Seele zu verkaufen. Linken-Fraktionschef Nelson Jansen fordert indirekt den Rücktritt Meyer-Heders. Sonst müsse seine Position als Linie der Bremer CDU verstanden werden.

