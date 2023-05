Panne bei Wahl in Bremen Stimmzettel versehentlich vernichtet Stand: 26.05.2023 16:52 Uhr

Bei der Bürgerschaftswahl in Bremen sind insgesamt 280 Wahlzettel mit 1400 Stimmen vernichtet worden. Das könnte Einfluss auf einzelne Mandate haben. Muss die Wahl in einigen Bezirken wiederholt werden?

Von Pascal Faltermann

Panne bei der Bürgerschaftswahl: In den Wahlbezirken Seehausen, Bürgerpark, Bahnhofsvorstadt und Neustadt sind in einigen Wahllokalen versehentlich Stimmzettel vernichtet worden. Insgesamt sind das 280 Wahlzettel, was 1400 Stimmen bedeutet.

Das bestätigte Wahlbereichsleiterin Carola Janssen buten un binnen nach einer Sitzung des Wahlbereichsausschusses. Sie gehe davon aus, dass die Wahlzettel in falsche Behälter gelangt sind und dann versehentlich entsorgt wurden, so Janssen.

Das habe keinen Einfluss auf die Sitzverteilung der Parteien. Allerdings auf die einzelnen Personenmandate – also innerhalb der Parteien könnten Abgeordnete ihr Mandat verlieren und dafür Nachrücker in die Bremische Bürgerschaft einziehen.

Wahlprüfgericht entscheidet, ob Wahl wiederholt wird

Aufgrund der festgestellten Mandatsrelevanz wird die Wahlbereichsleiterin vorschlagen, dass in diesen Bereichen die Wahl wiederholt werden muss. Darüber entscheiden muss aber das Wahlprüfgericht, was zwei Monate dauern kann.

