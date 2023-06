Brandenburg Wind facht Waldbrand bei Jüterbog wieder an Stand: 07.06.2023 17:57 Uhr

Auch nach einer Woche ist der Waldbrand südlich von Berlin nicht gelöscht, im Gegenteil: Aufkommender Wind hat die Flammen wieder angefacht. Zusätzliche Feuerwehrleute wurden alarmiert.

Eine Woche nach Ausbruch des Waldbrandes auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog (Teltow-Fläming) ist das Feuer durch Wind am Mittwoch stark angefacht worden. "Der Wind hat uns heute viele Probleme bereitet", sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr, Rico Walentin, dem rbb am Mittwochnachmittag. Nun brenne und qualme es wieder stärker.



Es seien zahlreiche zusätzliche Feuerwehrleute alarmiert worden. Eine genaue Zahl konnte er nicht nennen. "Es werden wohl so um die 100 sein, aber das wird nicht reichen", so Walentin. Im Laufe des Nachmittags will die Feuerwehr mit Hilfe einer Drohne das Gebiet ausmessen, in dem es aktuell wieder stärker brennt. Am Vormittag sei die Lage noch völlig ruhig gewesen.

Engel: Löscheinsatz aus der Luft wird wieder geprüft

Der Brandenburger Waldbrandschutzbeauftragte Raimund Engel sprach von massiven Rauchwolken. "Die Lage hat sich durch den auffrischenden Wind verschärft", sagte Engel dem rbb am Nachmittag. Es werde wieder ein Löscheinsatz aus der Luft geprüft.



Engel sagte, er gehe davon aus, dass sich das Feuer weiter ausbreite, aber nach wie vor im Kernbereich bewege. Zuletzt war eine Fläche von 326 Hektar vom Vegetationsbrand betroffen. Ortschaften und Menschen sind laut Engel zurzeit nicht in Gefahr.



Die Löscharbeiten gestalten sich wie schon seit Tagen schwierig, weil das Gelände mit Munition belastet ist. Nach Angaben der Kreisverwaltung in Luckenwalde bekämpften Feuerwehrleute den Waldbrand von Wegen aus. Mitarbeiter einer Firma entfernten darüber hinaus Bäume, um eine Brandschneise zu schaffen. Die Waldfläche selbst kann nicht betreten werden.

Detonationen am Sonntag und Montag

Der Waldbrand bei Jüterbog hatte sich nach Ausbruch am Mittwoch voriger Woche nach Behördenangaben während der vergangenen Tage immer wieder unterschiedlich entwickelt. Zwischenzeitlich waren auch kleinere Löschflugzeuge und ein Löschhubschrauber im Einsatz.



Am Dienstag hatte sich der Brand erneut leicht ausgedehnt. Laut Walentin wurden vorübergehend zusätzliche Löschkräfte angefordert. Am Sonntagabend und am Montagmorgen gab es auf der Brandfläche mehrere Detonationen von Munition.



In weiten Teilen Brandenburgs herrscht derzeit bei steigenden Temperaturen und Trockenheit eine hohe bis sehr hohe Waldbrandgefahr.

