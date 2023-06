Einsatz in Brandenburg Keine Entwarnung für Waldbrand bei Jüterbog Stand: 03.06.2023 12:08 Uhr

Bei Jüterbog in Brandenburg ist die Feuerwehr weiterhin im Einsatz gegen einen Waldbrand, der sich auf 35 Hektar ausgebreitet hat. Aufkommender Wind verschlechtert nach Angaben der Einsatzleitung die Lage.

Feuer auf 35 Hektar in munitionsbelastetem Wald bei Jüterbog

Feuerwehr setzt Brandbekämpfung fort



Löschflugzeuge werden am Samstag nicht mehr eingesetzt

Landrätin fordert Land Brandenburg zu Übernahme der Einsatzkosten auf

Der Waldbrand bei Jüterbog (Teltow-Fläming) in Brandenburg dehnt sich nach Einschätzung der Feuerwehr-Einsatzleitung wieder weiter aus. "Das Feuer vergrößert sich gerade", sagte Einsatzleiter Rico Walentin am Samstagvormittag. Aufkommender Wind am Morgen habe die Lage verschlechtert. Für die Feuerwehr ist der Löscheinsatz wegen des munitionsbelasteten Geländes erschwert. Das Feuer war am Mittwochabend ausgebrochen.



Die zwei Löschflugzeuge, die am Freitag immer wieder Wasser auf das brennende Areal abgeworfen hatten, seien aber am Samstag nicht mehr im Einsatz. "Mit Löschflugzeugen hatten wir nicht mehr den gewünschten Effekt, er war nicht massiv genug", sagte Walentin. Man hätte noch mehr Flugzeuge gebraucht, betonte er.

Feuer auf 35 Hektar

Die Feuerwehr sei nun mit zehn Löschfahrzeugen im Einsatz. Vom Wegesrand aus solle gelöscht werden, damit "das Feuer nicht in den nächsten Wald rein läuft", sagte Walentin. Das Areal des ehemaligen Truppenübungsplatzes sei sehr groß. Nach Angaben des Landkreises Teltow-Fläming vom Freitag waren insgesamt rund 35 Hektar Fläche von dem Brand betroffen.



"Wir müssen schauen, ob uns der Wind in die Karten spielt", meinte Walentin am Samstag. Er hoffe auf Windstille und vor allem Regen. Niederschläge sind jedoch laut Wettervorhersage am Wochenende eher nicht in Sicht. "Man ist frustriert", sagte der Einsatzleiter angesichts des schwierigen Einsatzes. Die Feuerwehr kommt wegen der Explosionsgefahr auf dem Gelände mit alter Munition im Boden nicht an die Brandstellen heran.



Das Waldbrand-Früherkennungssystem hatte das Feuer am Mittwochabend gegen 19 Uhr erkannt und einen Alarm abgesetzt. Der Brand, der zwischenzeitlich unter Kontrolle schien, wurde bereits am Freitagabend durch kräftige Winde erneut entfacht.

Löschflugzeuge im Einsatz

Hohe Nachmittagstemperaturen, auffrischender Wind und Wartezeiten auf neues Löschwasser hätten zu einer weiteren Ausdehnung des Feuers geführt. Dichter Rauch stieg aus dem Gebiet auf und zog Richtung Südwesten - davon betroffen waren insbesondere die Ortschaft Altes Lager und Teile Treuenbrietzens. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten.



Am Freitag wurden die Löscharbeiten von zwei Löschflugzeugen aus dem Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt unterstützt - zum ersten Mal in Deutschland. Sie werden am Flugplatz in Schönhagen (Teltow-Fläming) mit Wasser gefüllt. Pro Flug können die Maschinen laut Einsatz-Koordinatoren rund 2.200 Liter abwerfen. Der Flugplatz ist um die 20 bis 30 Kilometer vom betroffenen Brandgebiet zwischen Felgentreu und Jüterbog entfernt. Bislang waren bei Waldbränden vor allem Hubschrauber der Bundeswehr und Bundespolizei im Einsatz.

Grafik: Waldbrand

Bisher größter Waldbrand des Jahres

Von den bisher insgesamt rund 70 Bränden in diesem Jahr ist der jetzige Brand bei Jüterbog der größte.



Landrätin Kornelia Wehlan (Linke) forderte vom Land Brandenburg die Übernahme der Einsatzkosten. Es müsse sichergestellt sein, dass das Land als Gesetzgeber die finanzielle Verantwortung übernehme, sagte sie am Freitagnachmittag dem rbb. "Waldbrandbekämpfung darf keine Kostenfrage sein. Es geht um Gut, um Naturraum und vor allem um Menschen", sagte sie. Beim Waldbrand in Jüterbog sei eine schnelle und frühe Entscheidung durch den Landkreis über den Umfang des Einsatzes notwendig gewesen, jetzt dürfe man nicht auf den Kosten sitzen bleiben, betonte die Landrätin.



Die Gesamtkosten des Feuerwehreinsatzes im Wald bei Jüterbog könne man jetzt noch nicht beziffern. Man sei allerdings sparsam vorgegangen. So koste das bereits am Donnerstag eingesetzte Löschflugzeug 3.600 Euro pro Flugstunde. "Eine Maschine der Bundeswehr kostet stündlich 32.000 Euro, eines der Bundespolizei 16.000 Euro", führte Wehlan aus.

Ein Löschflugzeug aus dem Harz unterstützt den Einsatz in Jüterbog

