Brandenburg Polizei löst Tesla-Protestcamp komplett auf Stand: 19.11.2024 10:48 Uhr

Das Protestcamp von Tesla-Gegnern im Wald nahe der Autofabrik in Grünheide bei Berlin wird aufgelöst. Grund dafür seien Verstöße gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei löst das Protestcamp von Tesla-Gegnern im Wald nahe der Autofabrik in Grünheide (Oder-Spree) auf. Wie das Polizeipräsidium mitteilte, wird die Versammlung wegen Verstößen gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung aufgelöst. Alle Bestezer sind aufgefordert zu gehen. Das bestätigen Reporter des rbb.



Dem vorausgegangen ist der Einsatz der Polizei, der seit dem Dienstagmorgen fortgesetzt wird. Seit 8 Uhr wurde der Sperrkreis zur Suche nach Kampfmitteln wieder eingerichtet. Nach Angaben der Reportern sind mehr als 100 Beamte vor Ort. Es gibt es entsprechende Lautsprecherdurchsagen an die Tesla-Gegner, das Areal zu verlassen. Allerdings befinden sich weiterhin teils vermummte Besetzer in den Baumhäusern. Darunter scheinen nach Einschätzung sowohl Personen, die seit Montag nach wie vor ausharren, als auch neue Protestierende dazu gekommen zu sein.

Polizeieinsatz im Tesla-Protestcamp wird Dienstag fortgesetzt Wegen der geplanten Erweiterung des Tesla-Werks wird der angrenzende Wald auf Kampfmittel abgesucht. Davon ist auch das Camp der Tesla-Gegner betroffen. Mit der "Freimachung" des Camps kommt die Polizei nur langsam voran.mehr

Aktivisten sowohl im Sperr- als auch Sicherheitskreis

Die Spezialisten der Höhenrettung sind inzwischen zu den Baumhäusern geklettert, um vereinzelt Aktivisten nach unten zu begleiten. Fünf Menschen sind bereits am Boden. Mit Beginn des Einsatzes sind jedoch auch Protestler weiter hinauf in die Bäume gestiegen. Dort sollen sich noch circa zehn Personen befinden.



Die Gemeinde Grünheide will das Waldstück, in dem auch teilweise das Protestcamp liegt, auf Kampfmittel untersuchen lassen. Dafür müssen laut Polizei eine "Sondierungsfläche" - sie ist 5.000 Quadratmeter groß - und ein 50-Meter-Sicherheitsradius geräumt sein. Am Montag hatten sich die Protestler lediglich im Sperrkreis befunden.



Nach rbb-Informationen sollen am Dienstag auch innerhalb des Gebiets der Sondierungsfläche mindestens zwei Aktivisten ausharren. Sie sollen ebenfalls von den Höhenrettern von den Bäumen geholt werden, damit die Suche nach Munition zumindest im vom Camp am weit entferntesten Bereich beginnen kann, so die Polizei.

Minister Steinbach geht auf Distanz zu Elon Musk mehr

Streit um Versammlungsfreiheit

Die Tesla-Gegner sehen in der Kampfmittelsuche einen Vorwand, das Gebiet von der Polizei räumen zu lassen und die Versammlungsfreiheit zu untergraben. Sie riefen am Montag zum Widerstand auf. Daraufhin hatten sich 13 Personen in den Bäumen in bis zu 30 Meter Höhe verschanzt. Bis zum Abend hatte die Polizei sechs der Besetzer von den Bäumen geholt.



Die Polizei sprach hingegen zunächst von einer "Freimachung" und verwies darauf, dass die Versammlungsfreiheit gewahrt bleibe, da die Campbewohner sich während der Sondierungen außerhalb des Sperrkreises aufhalten dürften. Dafür sprach zwischenzeitlich auch, dass die Protestierenden am Montagnachmittag zumindest vorübergehend wieder in das Camp zurückkehren konnten.



Die Umweltaktivisten protestieren mit ihrer Wald-Besetzung seit Ende Februar gegen die einzige europäische Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin. Sie stellen sich unter anderem gegen den Bau eines Güterbahnhofs für den Autobauer auf einem angrenzenden Gelände, für den erneut Bäume gefällt werden müssen. Die Prüfungen nach Kampfmitteln in dem Wald laufen bereits seit dem Sommer.

Sendung: rbb24 Inforadio, 19.11.2024, 10:40 Uhr