E-Auto-Fabrik in Brandenburg Demonstrationen für und gegen Tesla in Grünheide Stand: 10.03.2024 16:34 Uhr

In Grünheide bei Berlin sind mehrere hundert Menschen auf die Straße gegangen - die einen, um gegen das Tesla-Werk zu protestieren, die anderen, um sich mit dem US-Autobauer solidarisch zu zeigen, der Ziel eines Anschlags war.

Umweltaktivisten haben am Sonntagnachmittag gegen die Erweiterung des Tesla-Werks in Grünheide demonstriert. Nach rbb-Informationen versammelten sich mehrere hundert Menschen am Bahnhof Fangschleuse. Das Bündnis "Tesla den Hahn abdrehen" sprach von 1.000 Teilnehmenden, die Polizei machte keine Angaben. Nach der Schätzung eines rbb-Reporters nahmen an dem Protestzug in Richtung Rathaus etwa 800 Menschen teil.



Das Bündnis forderte von der Politik, das Votum der Bürger gegen den Ausbau des Werks zu akzeptieren und umzusetzen.

Auch Protest pro Tesla

Die Sicherheitsbehörde hatte die Auflage erlassen, dass sich Demonstrierende nicht vermummen dürfen. Auf Plakaten stand "Weniger Auto, mehr Raum zum Leben" und "Water is a Human Right". Die Zusammensetzung der Teilnehmer war bunt gemischt, einige kamen mit dem Fahrrad, auch Familien waren bei der Demonstration dabei.



Es gab auch eine Gegen-Demonstration von Anwohnenden, die ihre Solidarität mit dem US-amerikanischen E-Autohersteller bekunden wollten. Sie sehen die Ansiedlung als Chance für die Zukunftsentwicklung der Gemeinde. Am Sonntagnachmittag waren dort laut Polizei circa 200 Personen anwesend. Die Polizei begleitete beide Versammlungen.

Circa 200 Menschen protestieren am Sonntag in Grünheide für eine "konstruktive Zusammenarbeit" mit Tesla. Quelle: Markus Reher/rbb

"Tesla den Hahn abdrehen" distanziert sich von "Vulkangruppe"

Die Sprecherin von "Tesla den Hahn abdrehen", Lou Winters, sagte angesichts des Anschlags auf die Stromversorgung von Tesla, die "Vulkangruppe" gehöre nicht zum Bündnis. "Wir haben andere, kreative Protestformen und wollen mit den Bürgern vor Ort in Kontakt treten". Dem Bündnis "Tesla den Hahn abdrehen" sind unter anderem die Bürgerinitiative Grünheide, Robin Wood, Extinction Rebellion und Sand im Getriebe angeschlossen.





Die linksextreme "Vulkangruppe" hatte erklärt, sie sei für den Anschlag auf Tesla verantwortlich. Die Polizei hält ein Bekennerschreiben für echt.



Wegen des Stromausfalls nach dem Brandanschlag auf einen Strommast steht die Produktion bei Tesla in Grünheide seit Dienstag still. Die Bundesanwaltschaft hat als oberste Anklagebehörde die Ermittlungen übernommen.

Umweltschützer wollen Protestcamp nicht räumen

Seit anderthalb Wochen halten außerdem rund 80 Umweltschützer das Waldstück besetzt, das für den Ausbau vorgesehen ist. Sie protestieren gegen die geplante Erweiterung des Tesla-Geländes und die Abholzung von Wald. Eine Sprecherin der Initiative "Tesla-stoppen" sagte am Sonntag, dass der Protest auf unbestimmte Zeit andauern werde. Auf die Frage, ob man sich bei einer drohenden Räumung kooperativ zeigen wolle, sagte sie: "Wir bleiben so lange, bis wir sicher sind, dass der Wald und das Wasser nicht mehr an Tesla verkauft werden."



Die Polizei teilte am Sonntag mit, sie habe ein aufmerksames Auge auf das Versammlungsgeschehen im Wald. Bislang ist das Camp seitens der Polizei bis zum 15. März erlaubt. Nach dem Anschlag auf die Stromversorgung von Tesla hieß es aber auch, die Duldung werde neu bewertet.



Tesla will einen Güterbahnhof, Lagerhallen und einen Betriebskindergarten bauen, dafür müssten rund 100 Hektar Wald gerodet werden. Um dies zu verhindern haben rund 80 Umweltaktivisten vor anderthalb Wochen das Waldstück besetzt und ein Protestcamp mit Baumhäusern errichtet.

Sendung: rbb24 Brandenburg aktuell, 10.03.2024, 19:30 Uhr