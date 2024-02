Grünheide bei Berlin Aktivisten besetzen Waldstück nahe Tesla-Werk Stand: 29.02.2024 09:25 Uhr

Aus Protest gegen eine geplante Erweiterung des Tesla-Werks haben etwa 80 Aktivisten ein Waldstück in Grünheide bei Berlin besetzt. Sie unterstützen ein Votum der Einwohner gegen den Bebauungsplan.

Umweltaktivisten haben in der Nacht zu Donnerstag ein Waldstück nahe des Tesla-Werks in Grünheide (Oder-Spree) besetzt. Zwischen dem Werk und dem Bahnhof Fangschleuse haben sie auf dem Areal, auf dem der US-Elektroautobauer eine Werksgelände-Erweiterung plant, Baumhäuser errichtet, wie rbb-Reporter berichten.



Die Polizeidirektion Ost bestätigte auf rbb-Anfrage, dass sie in dem Waldstück am Donnerstagmorgen entsprechende Personen gesichtet hat. Laut Polizeisprecher Roland Kamenz sei man im Gespräch, um die Absichten auszuloten. Zusätzlich würden gerade die Eigentumsverhältnisse geklärt.

Die Aktivisten erklärten, dass sie mit ihrer Aktion das Votum der Bürger von Grünheide unterstützen wollten, die in einer Einwohner-Befragung gegen den entsprechenden Bebauungsplan stimmten, wie die Initiative am Donnerstag mitteilte.



Zunächst zogen die Aktivisten [teslastoppen.noblogs.org] auf dem knapp 100 Hektar großen Areal rund zehn Plattformen zwischen die hohen Bäume hoch, um darauf in fünf bis zehn Meter Höhe Baumhäuser zu errichten. Nach Mitteilung der Aktivisten handelte es sich um rund 80 Menschen.

Forderung nach "klimagerechten Mobilitätswende"

Auch Aktivisten der Gruppe "Robin Wood" sind seit Donnerstag nach eigenen Angaben vor Ort und haben unter dem Motto "Wald statt Monsterfabrik" eine Holz-Plattform in einem der Baumwipfel befestigt, auf der Kletternde verweilen können. Sie fordern von Tesla sowie von den Verantwortlichen in Gemeinde, Land und Bund, "alles zu tun, um die Erweiterung zu stoppen und eine klimagerechte Mobilitätswende voranzubringen", wie es in einer Pressemitteilung heißt.



"Wir sind heute hier, um Tesla-Chef Elon Musk und allen die ihm helfen, seine Gigafabrik noch größer zu machen, die rote Karte zu zeigen", wird in der Mitteilung eine Aktivistin mit dem Namen Lotte zitiert. Musk wolle demnach vor den Toren Berlins große Waldflächen für die Produktion von Millionen Elektroautos roden und versiegeln. Das gefährde die Trinkwasserversorgung, schade dem Klima und bremst die Verkehrswende aus. "Das geht gar nicht", so Lotte weiter.

Trinkwasserschutzgebiet im Fokus der Aktivisten

Mit dem Protest-Camp richte man sich gegen die Ausbaupläne des US-Elektroautobauers. "Ich bin hier, weil ich noch Hoffnung habe, dass wir uns nicht alles von Mega-Konzernen gefallen lassen müssen", sagte Aktivistin Caro Weber.



Tesla will sein 300 Hektar großes bestehendes Werksgelände um einen Güterbahnhof, Lagerhallen und einen Betriebskindergarten erweitern. Dafür sollen mehr als 100 Hektar Wald gerodet werden. "Uns geht es vor allem um das Trinkwasserschutzgebiet", so Weber weiter.



Die Initiative vertraue nicht darauf, dass die Politik dem Willen der Einwohner folgen werde, da schon das bestehende Werk mit Sondergenehmigungen gebaut worden sei. Ein Teil des Tesla-Geländes liegt im Trinkwasserschutzgebiet. Tesla hatte sein Werk auch über vorzeitige Zulassungen errichtet.

Bürger hatten sich unlängst gegen Ausbau ausgesprochen

Zuletzt hatte sich bei einer Befragung in Grünheide ein Großteil der Einwohner gegen die Geländeerweiterung ausgesprochen. Knapp zwei Drittel der Bürger hatten vergangene Woche gegen die Pläne gestimmt. Das Votum ist rechtlich nicht bindend. Die Gemeindevertretung muss einem Bebauungsplan noch zustimmen.



Wie lange die Besetzung anhalten wird, ist unklar.







