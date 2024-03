Produktion steht still Tesla-Werk nach Stromausfall evakuiert Stand: 05.03.2024 09:42 Uhr

Ein Brand an einem Strommast hat am Morgen massive Energieausfälle in der Oder-Spree-Region verursacht. Auch das Werk des E-Autobauers Tesla ist betroffen. Die Fabrik wurde evakuiert, die Produktion steht still.

Zu einem massiven Stromausfall ist es am Dienstagmorgen im Raum Erkner im Landkreis Oder-Spree gekommen. Betroffen waren und sind neben Erkner unter anderem auch Woltersdorf, Gosen-Neu Zittau, Freienbrink, Fangschleuse, Wilhelmshagen und Rahnsdorf.



Auch das Tesla-Werk in Grünheide ist laut Feuerwehr von dem Stromausfall betroffen. Die Produktion in der einzigen europäischen Tesla-Autofabrik steht still. Das sagte eine Sprecherin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Fabrik sei evakuiert worden.



Wie es bei Tesla weiter hieß, wurden alle Maßnahmen zur Sicherung der Produktionsanlagen getroffen. Nach Rücksprache mit dem Stromanbieter Edis gehe Tesla nicht von einem schnellen Wiederanlaufen der Produktion aus.

Umweltschützer fordern Stopp der Tesla-Erweiterung durch Politik Das Protestcamp gegen die Erweiterungspläne des Tesla-Werks in Grünheide geht weiter. Umweltaktivisten sehen die Politik in der Pflicht und wollen ihren Protest nicht so schnell beenden. Einwohner hatten kürzlich gegen eine Erweiterung gestimmt.mehr

Freistehender Strommast brannte

Der Leitstelle Oderland zufolge brannte es am Morgen an einem Oberleitungmast auf einem Acker zwischen Gosen-Neu Zittau und Steinfurt. Polizeisprecher Roland Kamenz sagte dem rbb, der Strommast befinde sich frei stehend auf einem Feld. Zunächst war von einer Trafo-Station die Rede. Zur möglichen Ursache sagte der Sprecher bislang: "Wir ermitteln in alle Richtungen."



Wie die Polizei am Morgen mitteilte, wurde die Feuerwehr gegen 5:15 Uhr zu dem Brand gerufen und begann mit den Löscharbeiten. Nach der Alarmierung sei auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz gewesen.



Das Feuer sei mittlerweile gelöscht. Bis alle Gebiete wieder mit Strom versorgt werden, könne es aber noch eine kurze Zeit dauern.

Zusammenhang mit Tesla-Protest nicht bestätigt

Einen möglichen Zusammenhang mit Protesten rund um das Tesla-Werksgelände wollten Behörden auf Anfrage zunächst nicht bestätigen. Rund 80 bis 100 Umweltaktivisten halten seit voriger Woche einen Teil des Landeswaldes in Brandenburg nahe dem Tesla-Werk besetzt, den das Unternehmen von Elon Musk im Falle einer Erweiterung seines Geländes roden will.



Die Aktivisten haben um die zehn Baumhäuser in mehreren Metern Höhe errichtet und kündigten an, möglichst lange ausharren zu wollen. Auch die Bürgerinitiative Grünheide spricht sich gegen die Erweiterungspläne von Tesla aus und zeigt sich mit den Besetzern solidarisch.

Sendung: Radio Fritz, 05.03.2024, 8 Uhr