Brandenburg Zwei Tote bei Reisebusunfall auf der A11 Stand: 11.01.2025 18:54 Uhr

Auf der Autobahn 11 in der Uckermark ist ein Reisebus an einer Ausfahrt zu einer Raststätte umgekippt. Zwei Businsassen starben, zahlreiche wurden verletzt. Das Fahrzeug war auf dem Weg in Richtung Stettin.

Auf der A11 hat es nahe des Kreuz Uckermark in Richtung Stettin einen schweren Unfall mit einem Reisebus gegeben.



Dieser sei bei der Abfahrt auf eine Raststätte auf eine beginnende Leitplanke gerutscht, dadurch abgehoben worden und auf die Seite gekippt, sagte ein Polizeisprecher am Samstagnachmittag. Der Busfahrer soll mit "unangepasster Geschwindigkeit bei starkem Schneefall" unterwegs gewesen sein. Ein weiteres Fahrzeug sei nach ersten Erkenntnissen nicht beteiligt gewesen, so der Sprecher.

Zwei Tote und mindestes vier Schwerverletzte

Nach Angaben der Regionalleitstelle Nordost wurden bei dem Unfall zwei Menschen getötet. Vier Menschen wurden schwer, sieben weitere leicht verletzt. Die Brandenburger Polizei bestätigte die beiden Unfalltoten.



Wie das Unternehmen Flixbus, in dessen Auftrag der Bus unterwegs war, mitteilte, wurden die Verletzten in naheliegende Krankenhäuser gebracht.



Die "Märkische Allgemeine" hatte zuerst berichtet.

14 Personen sollen im Bus gewesen sein

Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort, darunter fünf Feuerwehrfahrzeuge, sieben Rettungswagen und vier Notärzte. Für die Einsatzkräfte wurde ein sogenannter Massenanfall von Verletzten ausgerufen. Zudem sollte für eine Verletztensammelstelle ein Zelt angefordert worden sein.



In dem Fahrzeug sollen sich Feuerwehrangaben zufolge 13 Fahrgäste plus Busfahrer befunden haben. Der Bus befand sich nach Angaben von Flixbus auf dem Weg von Berlin nach Stettin.



Mittlerweilen sind laut Polizei auch Unfall-Experten vor Ort, um den Hergang näher zu untersuchen. Auf der Autobahn 11 bildete sich starker Stau. Es sei dort auch ein Lkw quer auf der Fahrbahn stehen geblieben, sagte die Sprecherin.

Sendung: Antenne Brandenburg, 11.01.2025, 18:00 Uhr