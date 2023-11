Landratswahl in Brandenburg Parteiloser setzt sich gegen AfD-Kandidat durch Stand: 12.11.2023 21:21 Uhr

Der bisherige Bürgermeister von Zeuthen, Herzberger, wird neuer Landrat im brandenburgischen Kreis Dahme-Spreewald. Der parteilose Bewerber lag bei der Stichwahl deutlich vor dem AfD-Kandidaten Kotré.

Der bisherige Bürgermeister von Zeuthen, Sven Herzberger, wird neuer Landrat im brandenburgischen Kreis Dahme-Spreewald. Der parteilose Bewerber lag bei der Stichwahl am Sonntag deutlich vor dem AfD-Kandidaten Steffen Kotré.



Herzberger erreichte laut dem vorläufigen Endergebnis 64,8 Prozent der Stimmen, für Kotré stimmten demnach 35,2 Prozent der Wähler. Die Wahlbeteiligung lag bei 47,9 Prozent, wahlberechtigt waren rund 147.000 Menschen ab 16 Jahren. Das notwendige Quorum wurde erreicht.



Damit wird Herzberger Nachfolger des bisherigen Landrats Stephan Loge (SPD), der nach zwei Amtszeiten in den Ruhestand geht. Die neue Amtszeit beginnt am 1. März, sie dauert acht Jahre.

Herzberger will schnellere Verwaltung und mehr öffentlichen Nahverkehr

Der parteilose Bewerber wurde im Wahlkampf von allen Parteien außer der AfD unterstützt. Bei der ersten Abstimmung vor fünf Wochen hatten sich beide Kandidaten noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert, dabei hatte Kotré leicht die Nase vorn.



Herzberger will vor allem die Kreisverwaltung besser aufstellen. Die Verwaltung solle näher am Bürger sein und die Menschen nicht so lange auf Entscheidungen warten müssen, sagte er am Sonntagabend in rbb24 Brandenburg aktuell. Dafür brauche es motivierte Mitarbeiter und gute Arbeitsprozesse. Auch der öffentliche Nahverkehr steht auf seiner Agenda. So sei ein "Landkreis-Regionalexpress" im Halbstundentakt Herzbergers Wunschvorstellung, sagte er im Wahlkampf. Der könne auch über den Landkreis hinaus fahren, solle aber möglichst von Schönefeld über Königs Wusterhausen, Bestensee und Lübben nach Luckau fahren.

