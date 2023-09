Demo von "Fridays for Future" in Berlin Tausende gehen fürs Klima auf der Straße Stand: 15.09.2023 15:22 Uhr

"Fridays for Future" hat zu einem "Klimastreik" in zahlreichen Ländern aufgerufen. In Deutschland waren 250 Kundgebungen angemeldet, unter anderem in Frankfurt (Oder), Oranienburg und Potsdam. Die größte Protestveranstaltung fand in Berlin statt.

Mehrere Tausend Menschen haben in Berlin an einer Demonstration der Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" teilgenommen. Die Demonstranten versammelten sich am Freitagmittag am Brandenburger Tor und wollten nach einer Auftaktkundgebung durch das Regierungsviertel ziehen.



Genauere Angaben zur Zahl der Teilnehmenden lag von der Polizei zunächst noch nicht vor. Geplant waren bei der Kundgebung unter anderem auch ein Auftritt der Popband Juli und eine Rede der bekannten Aktivistin Luisa Neubauer.

HITZE – Letzte Generation Close-Up Wer sind die Menschen unter den Warnwesten? Wieso riskieren sie so viel für ihren Aktivismus? Das Team hinter "HITZE – Letzte Generation Close-Up" hat mehrere Aktivist*innen monatelang begleitet - in WG-Küchen, bei Gerichtsterminen und natürlich auf der Straße.mehr

Unter den Demonstranten waren sehr viele jüngere Menschen, dem Augenschein nach auch sehr viele im Alter von Schülern. Auf Transparenten stand "Klimaschutz ist Grundrecht" und "Profit heute, tote Welt morgen". Zu sehen waren auch Fahnen der Umweltschutzinitiativen Greenpeace und BUND.



Mit sogenannten Klimastreiks an Schulen und Protesten in 245 Orten in Deutschland - darunter auch Frankfurt (Oder), Potsdam und Oranienburg - und weiteren Städten auf der ganzen Erde wollte "Fridays for Future" sich am Freitag für mehr Maßnahmen für den weltweiten Klimaschutz einsetzen.



Es ist der 13. weltweite Klimastreik. In Deutschland verlangen die Aktivisten die Einführung eines Klimagelds und die Verschärfung des Klimaschutzgesetzes.

Kritik an Protestform der "Letzten Generation"

"Fridays for Future" sprach sich derweil erneut gegen die Klebe-Proteste der "Letzten Generation" aus. Man verfolge eine andere Strategie, sagte der Sprecher von "Fridays for Future" Berlin, Terjung, Radioeins vom rbb.



Deutschland hinke beim Klimaschutz hinterher. Es sei deshalb nötig, mit Massenprotesten Druck auf die Ampel-Regierung zu machen. Das sei aus seiner Sicht das schärfste Schwert für schnellen Klimaschutz. Terjung warnte vor der Logik, dass die radikalere Protestform die bessere sei - "im Gegenteil".



Man sei nicht mehr in der Phase, wo Aufmerksamkeit das einzige strategische Ziel sei. Man sei jetzt in der Umsetzungsphase, so Terjung weiter. Das bedeute, man müsse um jede einzelne Maßnahme kämpfen und dafür brauche es sichtbare Mehrheiten auf der Straße.

Bundesregierung soll Klimaschutz-Ziele einhalten

Die Klima-Aktivisten fordern das zügige Aus für die fossilen Energieträger Kohle, Öl und Gas, eine Umsetzung des im Koalitionsvertrag festgeschriebenen Klimagelds, eine Verschärfung des Klimaschutzgesetzes und höhere Investitionen in den Bus- und Bahnverkehr.



Die Aktionen in Deutschland richten sich insbesondere an die Bundesregierung. Die Demonstrierenden ermahnen sie, die eigenen Klimaschutz-Ziele einzuhalten.

Sendung: Radioeins, 15.09.2023, 5:00 Uhr