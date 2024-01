Vor Parteizentralen der Ampel Bauern protestieren erneut mit Traktoren in Berlin Stand: 26.01.2024 14:53 Uhr

In Berlin haben mehr als 300 Landwirte aus Brandenburg mit 250 Traktoren vor den Parteizentralen der Ampelkoalition gegen geplante Kürzungen beim Agrardiesel protestiert. Sie wollen den drei Parteien einen Forderungskatalog übergeben.

Brandenburger Bauern haben am Freitag wieder in Berlin demonstriert. Mehr als 300 Landwirte seien am Freitagmorgen aus unterschiedlichen Himmelsrichtungen in die Hauptstadt gekommen, teilte die Berliner Polizei am Freitag mit. Sie hätten mit insgesamt 250 Traktoren vor den Parteizentralen der Ampelkoalition gegen die geplanten Kürzungen beim Agrardiesel protestiert.



Der Protest richtete sich gegen das Vorhaben der Bundesregierung, die Steuervergünstigung beim Agrardiesel nach und nach auslaufen zu lassen. Der Bundestag will darüber in der kommenden Woche abstimmen.



Seit Wochen gibt es bundesweit Proteste. Die Ampel-Koalition hat die Sparpläne bei der Landwirtschaft für den Haushalt 2024 bereits abgeschwächt. Die Steuervergünstigungen beim Agrardiesel sollen demnach nicht auf einen Schlag enden, sondern schrittweise auslaufen.



Nach Medienberichten wollte Bundeskanzler Scholz am Freitag noch einmal mit dem Bauernverband über die Pläne reden. Am späten Nachmittag sei dazu ein Treffen mit Verbandspräsident Rukwied im Kanzleramt geplant.



"Fass zum Überlaufen gebracht"

"Die Proteste der letzten Wochen haben gezeigt, dass der Berufsstand zusammensteht und ein Kipppunkt erreicht wurde, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat", sagte Henrik Wendorff, Präsident des Landesbauernverbandes Brandenburg, laut einer Mitteilung am Freitag.



Angekündigt war, dass die Landwirte am Freitag nacheinander die Bundesgeschäftsstellen der Grünen, der FDP und SPD ansteuern, wie der Landesbauernverband ankündigte. Vor den Türen der Parteizentralen wollen die Landwirte eine Protestnote gegen die Kürzungen beim Agrardiesel im Haushaltsentwurf der Bundesregierung übergeben.

