70 Hektar in Brandenburg in Flammen Waldbrand auf ehemaligem Truppenübungsplatz Stand: 30.08.2024 16:26 Uhr

Die Feuerwehr in Brandenburg kämpft gegen einen Waldbrand auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog. Es brennt auf einer Fläche von rund 70 Hektar. Auch ein Löschhubschrauber der Bundespolizei ist im Einsatz.

Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog (Teltow-Fläming) hat sich ein Waldbrand weiter ausgebreitet. Laut Feuerwehr ist mittlerweile eine Fläche von rund 70 Hektar betroffen.



Rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr seien vor Ort, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr Rico Walentin dem rbb. Es werde sowohl vom Boden als auch aus der Luft gelöscht. Unterstützt werden die Einsatzkräfte wieder durch einen Löschhubschrauber der Bundespolizei.



"Wir hoffen, dass wir das heute hinbekommen, wir sind optimistisch", sagte Walentin. Auch der Brandenburger Waldbrandbeauftragte Raimund Engel blickte am Freitagvormittag verhältnismäßig gelassen auf den sich ausbreitenden Waldbrand. Das Feuer sei "bei weitem nicht besorgniserregend", sagte Engel auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (DPA). Es befänden sich keine Ortschaften und keine Infrastruktur in unmittelbarer Nähe.

Warnung vor Rauch und Geruchsbelästigung

Wegen des Brandes warnt die Regionalleitstelle Brandenburg mit einer amtlichen Gefahreninformation vor Rauch und möglicher Geruchsbelästigung. Anwohner werden dazu aufgefordert, das betroffene Gebiet zu meiden sowie Fenster und Türen geschlossen zu halten und die Lüftungen und Klimaanlagen abzustellen. Wohngebiete seien nicht in Gefahr, hieß es.



"Das Feuer kann sich noch bis zu den Haltelinien ausbreiten", sagte Raimund Engel der DPA. Haltelinien sind etwa größere Wege und Schneisen, die für die Feuerwehr betretbar seien und von denen die Bekämpfung des Feuers stattfinden könne.



Ein Überspringen des Feuers über diese Haltelinien hält Engel für unwahrscheinlich. Die Linien seien häufig sehr breite Schneisen. An den Stellen, an denen es nicht so breit ist, werde man ein Überspringen mit aller Kraft zu verhindern suchen. "Ich bin optimistisch", so Engel.

Löschhubschrauber im Einsatz

Am Donnerstagnachmittag hatte die Feuerwehr zunächst von einer nur rund 13 Hektar großen Fläche bei Neuheim gesprochen. Sie hatte allerdings gewarnt, dass sich der Brand ausdehnen könne. Weil am Boden wegen Munitionsbelastung nicht gelöscht werden kann, war tagsüber ein Löschhubschrauber im Einsatz, wie die Stadt Jüterbog weiter mitteilte.



Der Löschhubschrauber habe bei insgesamt 25 Anflügen rund 45.000 Liter Löschwasser abgeworfen, teilte die Bundespolizei mit, die den Hubschrauber und die Besatzung zur Verfügung stellte.

Erschwerte Löscharbeiten

Engel zufolge handelte es sich bei dem Waldbrand zunächst um ein Bodenfeuer. Die Hitze erschwere allerdings die Löscharbeiten, sagte er. Man müsse abwarten, wie sich der Wind verhalte. Eine Drohne sollte am Donnerstag das Gebiet weiter erkunden.



Das Feuer war an dem Tag aus noch ungeklärter Ursache gegen 11:40 Uhr ausgebrochen.



Die Einsatzkräfte können von den Waldwegen aus das Feuer nicht erreichen. Deshalb seien laut Einsatzleiter Rico Walentin circa 50 Meter breite Schneisen - entmunitionierte Brandschutzstreifen - angelegt worden.

Feuer im Westen an Schutzstreifen angekommen

Auf dem Truppenübungsplatz bei Jüterbog sei seit 1864 scharf geschossen worden. In der Konsequenz liegen dort Munitionsteile von drei Armeen, sagte Andreas Meißner, geschäftsführender Vorstand der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg, dem rbb. Die Stiftung ist Eigentümer der Fläche. Das Feuer habe sich in einem der am stärksten mit Kampfmitteln belasteten Bereiche entzündet.



"Wir kennen dieses Thema seit Jahren, wir arbeiten sehr intensiv an einem Sicherheitskonzept für diese Flächen", sagte Meissner. Teil dessen sind auch die bereits bestehenden bis zu 50 Meter breiten Schneisen. Aktuell sei die Westkante des Feuers an einem solchen Schutzstreifen angekommen. Dort laufe das Feuer aus.

Hohe Waldbrandgefahr in ganz Brandenburg

Erst vor knapp zwei Wochen hatte ein Feuer in dem munitionsbelasteten Gebiet neun Hektar Wald zerstört. Auch im vergangenen Jahre hatte es in dem Gebiet auf einer Fläche von 700 Hektar gebrannt, die Feuerwehr war tagelang im Einsatz. Der Brand aus dem vergangenen Jahr sei bei der aktuellen Entwicklung ein Vorteil, so Einsatzleiter Walentin. Wenn der Brand auf die bereits verbrannte Fläche laufe, könnte er sich von alleine erledigen.



Die Waldbrandgefahr war am Donnerstag in so gut wie allen Brandenburger Kreisen hoch bis sehr hoch - vor allem im Westen des Bundeslandes, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) informierte. Inzwischen hat der DWD die Gefahrenstufe jedoch wieder gesenkt: In den Landkreisen Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neiße gilt laut Angaben des Landesumweltministeriums noch die zweithöchste Warnstufe 4.



In Oberhavel und Ostprignitz-Ruppin gilt die Warnstufe 1 – also sehr geringe Gefahr, in der Prignitz gibt es eine geringe Waldbrandgefahr (Warnstufe 2). In allen anderen Landkreisen gilt die mittlere Warnstufe 3.



