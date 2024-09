Nach Landtagswahl in Brandenburg CDU will nicht weiter mit SPD sondieren Stand: 26.09.2024 17:10 Uhr

Nach der Landtagswahl in Brandenburg will die CDU nicht weiter mit der SPD über die mögliche Bildung einer Landesregierung sprechen. Bereits zuvor hatte die CDU klargemacht, keinen Regierungsauftrag in den Wahlergebnissen zu sehen.

Die CDU in Brandenburg will nach der Landtagswahl vom Sonntag nicht weiter mit der SPD über die mögliche Bildung einer Landesregierung sprechen. Das teilte CDU-Landeschef Jan Redmann am Donnerstag mit, nachdem es ein erstes Sondierungstreffen mit Vertretern der SPD in Potsdam gegeben hatte.



"CDU und SPD haben in der Landesregierung in den letzten fünf Jahren gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet", betonte Redmann in einer Mitteilung. "Auch nach einer Landtagswahl und veränderten Rahmenbedingungen gehört es sich, anständig miteinander umzugehen. Aus diesem Grund sind wir der Einladung zu dem heutigen Gespräch gefolgt."

Robert Crumbach zum Brandenburger BSW-Fraktionsvorsitzenden gewählt Robert Crumbach ist der erste Fraktionsvorsitzende des Brandenburger BSW. Am Mittwoch wurde er ohne Gegenstimme gewählt. Mitte nächster Woche ist ein Sondierungstreffen mit der SPD geplant.mehr

SPD will nächste Woche mit dem BSW sprechen

Das Gespräch habe "in einer freundlichen Atmosphäre" stattgefunden, so Redmann. "Trotzdem gilt: Die Mehrheiten sind, wie sie sind. Die SPD hat die Wahl gewonnen. Gemeinsam mit dem BSW haben sie die Mehrheit, eine Mehrheitsregierung zu bilden. Weitere Termine für Sondierungsgespräche sind nicht verabredet worden."



SPD und CDU haben rechnerisch keine Mehrheit, wohl aber SPD und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Geplant ist ein Treffen zwischen SPD und BSW nächste Woche.



Sendung: rbb24 Brandenburg aktuell, 26.09.2024, 19:30 Uhr