Die Aktivisten, die den Wald neben der Tesla-Fabrik in Grünheide besetzt haben, sollen bis Montag ihre Baumhäuser abbauen. Dagegen wollen sie sich jetzt juristisch wehren.

Die Aktivisten, die das Waldstück in der Nähe der Tesla-Fabrik besetzen, wollen juristisch gegen die erteilten Auflagen vorgehen. Die Initiative werde alle rechtsstaatlichen Mittel ausschöpfen, um eine Räumung zu verhindern", hieß es in einer Mitteilung der Initiative "Tesla Stoppen".



Am Samstag haben rund 80 Menschen bei einem sogenannten Waldspaziergang Solidarität mit den Besetzern gezeigt. Manu Hoyer, Mitbegründerin der Bürgeriniaitive in Grünheide sagte am Rande des Protests, dass die neuen Auflagen der Landesregierung eine Farce seien.



Der Brandenburger Innenminister Michael Stübgen (CDU) erklärte am Freitag, dass die Aktivisten ihre Baumhäuser und Hochsitze bis zum Montag abbauen müssten. Würde dies nicht passieren, sähe er darin einen Verstoß gegen die Auflagen, der möglicherweise das Ende der Versammlung bedeuten könne. Laut Stübgen wurde die Versammlung bis Donnerstag 21. März verlängert. Es gelte das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit, auch wenn er selbst kein Verständnis für die Demonstranten habe.

Aktivisten wollen Baumhäuser nicht abbauen

Die Aktivisten hatten bereits angekündigt, diese Auflage nicht erfüllen zu wollen. "Wir werden die Baumhäuser nicht zurückbauen", sagte ein Sprecher am Freitag. Dies sei undenkbar, da die Häuser ein elementarer Teil des Protests seien.



Die Aktivisten hatten das Camp wie eine Demonstration als politische Versammlung angemeldet. Solche Veranstaltungen unterliegen dem Versammlungsrecht und müssen von der Polizei nicht extra genehmigt werden. Sie können aber unter bestimmten Umständen untersagt oder mit Auflagen versehen werden. Das Ziel der Aktivisten ist, eine Rodung des fraglichen Waldstücks zu verhindern. Bei einer Befragung hatte auch eine Mehrheit der Anwohner die Pläne von Tesla abgelehnt.

Tesla will weniger Wald roden

Ziel der Aktivisten ist es, eine Rodung des Waldstücks im Zuge einer geplanten Erweiterung des Tesla-Geländes mit Güterbahnhof zu verhindern. Eine Mehrheit der Bürger von Grünheide hatte gegen eine Erweiterung gestimmt. Die Gemeinde Grünheide schlägt vor, dass nur etwa die Hälfte des Waldes gerodet wird.



Demnach sollen unter anderem statt der mehr als 100 Hektar, die ursprünglich zur Rodung für die Erweiterung des Geländes vorgesehen waren, nur etwa 50 Hektar Wald gerodet werden. Die andere Hälfte soll erhalten bleiben. Damit trage die Gemeindeverwaltung dem Wunsch der Bürger Rechnung, schrieb Bürgermeister Arne Christiani (parteilos).



Ab dem 21. März soll der angepasste Bebauungsplan öffentlich ausliegen. Erst danach können die Gemeindevertreter darüber abstimmen.

Güterbahnhof soll gebaut werden, Kita fällt weg

Tesla-Werksleiter André Thierig sagte dem rbb, dass der "besonders schützenswerte" Wald im Nordteil der geplanten Erweiterung stehen bleiben soll. Ein geplantes Logistikzentrum und Räume für die Mitarbeiter wie eine Kita werden nicht mehr gebaut, so Thierig. Tesla plane weiterhin den Bau eines neuen Güterbahnhofes. Dieser werde nun größer als bisher geplant - mit erheblichen Vorteilen für das Unternehmen: "Mit dem größeren Bahnhof werden wir in der Lage sein, bis zu 1.000 Lkw pro Tag den Straßenverkehr zu entlasten", sagte Thierig. Das sei mit einem kleineren Güterbahnhof nicht möglich.

