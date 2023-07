Nach wochenlanger Krankheit Schlagersänger Michael Hansen gestorben Stand: 16.07.2023 17:52 Uhr

Er galt als Sonnyboy der DDR-Unterhaltungskunst - etwa mit den Liedern "Regen in der Nacht" und "Wer hat sie gesehn". Nun ist Schlagersänger Michael Hansen im Alter von 82 Jahren gestorben.

Der Schlagersänger Michael Hansen ist tot. Der 82-Jährige starb am Samstag nach wochenlanger Krankheit, wie Ehefrau Petra Kurucz-Schibilsky am Sonntag der Nachrichtenagentur DPA sagte. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.



Hansen galt als Sonnyboy der DDR-Unterhaltungskunst. Der gebürtige Güstrower feierte mit seinen drei Sängerinnen, den Nancies, große Erfolge im Fernsehen und auf Showbühnen - etwa mit den Liedern "Regen in der Nacht" und "Wer hat sie gesehn". Er lebte in Wandlitz (Barnim), wo er Anfang der siebziger Jahre ein Grundstück erworben hatte.



Hansen erkrankte nach Angaben seiner Witwe nach Ostern an Corona und war mehrfach im Krankenhaus in Berlin-Buch. "Ich habe meinen Mann zu Hause teilweise pflegen müssen", sagte sie. Zuletzt sei er in einer Reha-Klinik in Wandlitz gewesen.

Michael Hansen und die Nancies

Die Musik hatte Hansen alias Schibilsky von Kindesbeinen an im Blut. Er sang im Schulchor, später an der Universität Rostock, wo er Maschinenbau studierte und in einer Band spielte. "Die Musik war zunächst nur ein Hobby, nach dem Studium entschied ich mich ganz für den Beruf und wurde Schlagersänger", erzählte er anlässlich seines 75. Geburtstages im Jahr 2015.



Der große Erfolg Hansens kam in den siebziger Jahren. Zu ihm kamen drei Tänzerinnen, die auch sangen. Die Gruppe Michael Hansen und die Nancies war oft im Fernsehen oder auf Bühnen zu sehen. "Wir waren vor allem ein Begriff über die Augen: Wir sangen und tanzten", sagte Hansen 2015.

Markenzeichen: schwarze, gelockte, lange Haare

Seine Karriere mit den Nancies beendete er einen Tag vor der Währungsunion am 30. Juni 1990. Danach war er aber nicht nur weiter musikalisch aktiv und schrieb Kindermusicals. Hansen engagierte sich zum Beispiel auch im Tourismus. Er war auch jahrelang ehrenamtlicher Präsident der Elblandfestspiele in Wittenberge (Prignitz), zuletzt deren Ehrenpräsident.



Die schwarzen gelockten langen Haare waren früher sein Markenzeichen. Im Jahr 2015 machte er Schluss mit dem Haarefärben. Kurz vor seinem 75. Geburtstag waren die Koteletten ergraut.

Sendung: rbb24 Inforadio, 16.07.2023, 12:00 Uhr