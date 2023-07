Am Berliner Stadtrand Polizei sucht nach frei laufender Löwin Stand: 20.07.2023 10:01 Uhr

An Berlins Stadtgrenze läuft offenbar eine Löwin frei herum. Die Polizei ist mit Hubschraubern im Einsatz. Die Behörden warnten die Bevölkerung im Süden der Hauptstadt vor einem "freilaufenden gefährlichen Wildtier".

Raubkatze südlich von Berlin gesichtet, vermutlich eine Löwin

Menschen in den Brandenburger Orten Kleinmachnow, Teltow und Stahnsdorf sollen Häuser nicht verlassen und Haustiere nicht ins Freie lassen

Polizei und Feuerwehr haben große Suchaktion gestartet

Mit einer amtlichen Gefahreninformation warnen die Behörden rund um Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) vor einem "freilaufenden gefährlichen Wildtier". Nach rbb-Informationen handelt es sich um eine Löwin. Auch die Feuerwehr spricht in ihrer Warnung von "vermutlich einer Löwin".

Die herausgegebene Warnung gilt neben Kleinmachnow auch für Stahnsdorf und Teltow. Die Bevölkerung ist aufgerufen, zu Hause zu bleiben sowie Haus- und Nutztiere in Sicherheit zu bringen.



Unter anderem wurde die Bevölkerung mithilfe von Warnapps gewarnt. Darüber wurde von der Berliner Feuerwehr auch im südlichen Berlin eine Warnung ausgesprochen. Ein Feuerwehrsprecher sagte dem rbb, dass dies eine Vorsichtsmaßnahme sei, weil es eine direkte räumliche Nähe zum aktuellen Suchort auf Brandenburger Seite im Raum Kleinmachnow gebe.

Offenbar von Zeugen gefilmt

Die Polizei hat nach eigenen Angaben von dem Wildtier durch Zeugen erfahren. "Gegen Mitternacht kam bei uns die Meldung rein, die wir uns alle nicht vorstellen konnten. Da haben zwei Passanten ein Tier gesehen, das einem anderen nachrennt", sagte Polizeisprecher Daniel Kiep dem rbb. "Das eine war ein Wildschwein und das andere war offensichtlich eine Raubkatze, eine Löwin. Die beiden Herren haben auch ein Handyvideo aufgenommen und auch erfahrene Polizisten mussten bestätigen, es handelt sich wahrscheinlich um eine Löwin", so Keip weiter.

Unklar, wo das Tier herstammt

Mit Hubschraubern und Wärmebildkameras wird nach dem Tier gesucht. Auch das Veterinäramt mit Tierärzten und Jägern ist eingeschaltet worden. "Es gab verschiedene Sichtkontakte, so dass wir tatsächlich im Moment davon ausgehen, dass eine Löwin frei durch Teltow, Stahnsdorf und Kleinmachnow beziehungsweise den angrenzenden Bereich der Bundeshauptstadt läuft", erklärte Keip.



Aktuell vermutet die Polizei, dass sich die Löwin in einem kleinen Waldgebiet befindet und schläft. Trotz instensiver Suche ist das Tier bislang noch nicht worden. Anwohner in Kleinmachnow berichten, dass ein Waldstück in der Nacht von Suchkräften mit Scheinwerfern hell erleuchtet wurde. Ein Polizeisprecher sagte einer rbb-Reporterin, dass noch mehr Polizeikräfte und auch Drohnen für die Suche nach dem Raubtier angefordert wurden.



Woher das Tier stammt, sei unklar. "Weder Tierpark, Zoo noch Zirkusse vermissen ein entsprechendes Tier", sagte der Polizeisprecher dem rbb. Auch habe man aktuell keine Hinweise darauf, dass Privatleute aus Kleinmachnow so ein Tier gehalten haben. "Wir sind da genauso ahnunglos wie das Veterinäramt, wo diese Löwin herstammt."

Also man hört im Sommer immer wieder von Krokodilen in Badeseen und stellt dann fest: Es ist eine große Ente. In dem Fall ist es offensichtlich absolute Realität und es handelt sich wirklich um eine Löwin, die frei durch Teltow, Stahnsdorf und Kleinmachnow läuft.

Polizei durchkämmt systematisch

Keip erklärte, dass die Polizei bei der Suche nach dem Raubtier auf Hilfe aus der Bevölkerung angewiesen sei. "Wenn man Beobachtungen macht, kann man gerne den Notruf wählen, aber auch nur dann", unterstrich der Polizeisprecher. Selbst sei man mit genügend Beamten gerade im Einsatz und durchkämme systematisch die angrenzenden Bereiche, "wo wir entsprechende Vermutungen haben". So ist eine gesamte Einsatzhundertschaft sowie Beamte aus der Polizeidirektion West auf Löwensuche.



Keip erklärte weiter, dass man in enger Abstimmung mit dem Verterinäramt und Tierärzten stehe. Wenn das Tier gesichtet werde, gehe Keip davon aus, dass es betäubt und anschließend in eine Tierschutzeinrichtung gebracht werde. Wenn eine Gefahr für Leib und Leben bestünde, "müsste man über andere Möglichkeiten nachdenken".



Eine Sprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark sagte, es sei eine Tierärztin mit vor Ort und zwei Jäger mit Waffen. Wenn man das Tier finde, werde entschieden, ob man mit Betäubung arbeite oder es erschießen müsse. "Das wird je nach Situation entschieden." Die Suche nach dem Raubtier sei eine große Herausforderung, meinte die Sprecherin.

Gemeinde Kleinmachnow hält Kitas offen

Die Gemeinde Kleinmachnow selbst hat auf die Suche nach einem entlaufenen Raubtier reagiert, hält aber Einrichtungen offen. Die Kitas seien geöffnet, die Kinder dürften aber nicht raus in den Garten, sagte eine Sprecherin der Gemeinde. Auch das Rathaus bleibe offen. Den Händlern am Markt sei empfohlen worden, keine Stände aufzubauen. "Es sind kaum Leute da", sagte die Sprecherin.

Screenshot der Katwarn-Meldung:

Der Screenshot der Warn-App NINA zeigt eine Warnung vor einem freilaufenden gefährlichen Wildtier. - Bereich der südlichen Landesgrenze Berlins.

Sendung: Radioeins, 20.07.2023, 07:10 Uhr