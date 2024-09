Hochwasser in der Oder Höchste Alarmstufe in Teilen Brandenburgs Stand: 25.09.2024 11:01 Uhr

Das Hochwasser hat in Teilen Brandenburgs kritische Pegelstände erreicht. An zwei Orten wurde nun die höchste Alarmstufe ausgerufen. Einsatzkräfte und Katastrophenschutzbehörde sind in erhöhter Alarmbereitschaft.

höchste Hochwasser-Alarmstufe in zwei Orten in Oder-Spree erreicht

Straßen teils überflutet - Einsatzkräfte versuchen, Wasser in Schach zu halten

Woidke besucht Osten Brandenburgs am Nachmittag

Die Pegel der Oder im Osten Brandenburgs steigen weiter. Nach Ratzdorf ist in der Nacht zu Mittwoch nun auch in Eisenhüttenstadt die höchste Hochwasser-Alarmstufe 4 erreicht worden. Der Landkreis Oder-Spree hatte bereits vorsorglich am Dienstagvormittag die Alarmstufe ausgerufen und entsprechende Maßnahmen eingeleitet.



In Eisenhüttenstadt zeigte das Hochwasser-Portal des Landes am Mittwochmorgen einen Wasserstand von 6,41 Metern an. Normal ist ein Stand von 2,70 Metern. Der Pegel bei Ratzdorf, wo die Neiße in die Oder mündet, betrug 6,04 Meter, normal sind dort 2,60 Meter.



Beim Erreichen der höchsten Alarmstufe geht es um Katastrophenabwehr. Das bedeutet nicht automatisch, dass der Katastrophenfall gilt. Dennoch sind Einsatzkräfte und die Katastrophenschutzbehörde in erhöhter Alarmbereitschaft. Deichläufer rücken aus, um die Schutzdämme zu kontrollieren und Schäden zu melden. Feuerwehren und andere Hilfsorganisation sind im Einsatz.

Straßen, Gehwege, Garagen überflutet

In Eisenhüttenstadt stehen seit Dienstag Straßen und Gärten unterhalb der Altstadt unter Wasser. In zwei betroffenen Straßen werde ein Sandsack-Wall verstärkt, sagte eine Stadtsprecherin. Im betroffenen Stadtteil Fürstenberg hat das Wasser Gehwege und Garagen überflutet. Einen Schutzdeich gegen das Hochwasser gibt es dort nicht.



Auch in der nördlich von Eisenhüttenstadt gelegenen Gemeinde Brieskow-Finkenheerd sind Straßen unter Wasser. Über größere Schäden ist bisher nichts bekannt.



Im rund 15 Kilometer entfernten Ratzdorf waren weite Teile der Natur bis zum Schutzdeich überflutet. Dort wurde in den vergangenen Tagen eine 152 Meter lange Schutzwand errichtet. In dem kleinen Dorf wird im Laufe des Mittwochs mit dem Scheitelpunkt des Hochwassers gerechnet. Erst am Freitag könnte das Wasser laut Landesumweltamt wieder abfließen.

Oberhalb der drei Orte, bei Frankfurt (Oder), gilt derzeit die zweithöchste Alarmstufe 3. Auch diese bedeutet bereits, dass einzelne Grundstücke, Straßen oder Keller überflutet werden können. In Frankfurt (Oder) steht das Wasser nach Angaben eines rbb-Reporters von Mittwochfrüh teilweise auch auf den Straßen, etwa im Buschmühlenweg.



Im benachbarten Slubice (Polen) sagte der Vize-Bürgermeister Tomasz Stefanski laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung am Dienstag: "Wir können die Einwohner beruhigen. Im Moment sind wir sehr gut auf das Eintreffen der Hochwasserwelle sowohl in der Stadt als auch in den an die Oder angrenzenden Dörfern unserer Gemeinde vorbereitet."

Woidke reist in Hochwasser-Gebiete

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) fährt am Nachmittag in die Hochwassergebiete im Osten Brandenburgs. Woidke will sich sowohl in Ratzdorf als auch Eisenhüttenstadt über die Situation informieren, wie die Staatskanzlei mitteilte.



1997 hatte eine Hochwasser-Katastrophe das Dorf Ratzdorf bedroht. Damals war es nicht durch einen Deich geschützt. Das Pegelhäuschen auf einem Sockel am Oderufer, das plötzlich mitten in den Fluten stand, ist seitdem deutschlandweit bekannt. Der Höchststand von 1997, der bei etwa 6,90 Metern lag, soll diesmal laut Prognose nicht erreicht werden.

Sendung: Antenne Brandenburg, 25.09.2024, 8:30 Uhr