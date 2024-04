Gedenken an KZ-Befreiung Woidke würdigt Kraft der Überlebenden Stand: 14.04.2024 14:18 Uhr

In den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Ravensbrück waren während der NS-Zeit rund 300.000 Menschen inhaftiert. Zum Tag der Befreiung würdigte Ministerpräsident Woidke die Überlebenden, die zur Gedenkfeier angereist waren.

In Brandenburg wird am Sonntag an die Befreiung der Häftlinge der Konzentrationslager Sachsenhausen und Ravensbrück gedacht.

Bei der zentralen Gedenkveranstaltung in Ravensbrück (Landkreis Oberhavel) würdigte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) die Kraft der Überlebenden, auch nach 79 Jahren an den Ort zu kommen und an die NS-Verbrechen zu erinnern. Zudem sprach er von einer besonderen Verantwortung, gegen Hass, Rassismus und Antisemitismus aufzustehen: "Sagen wir Stopp, wenn wir heute mit Hass und Hetze konfrontiert werden."



Das KZ Ravensbrück war das größte Konzentrationslager für Frauen im Nationalsozialismus. Dort waren unter dem NS-Regime mehr als 100.000 Menschen inhaftiert, im KZ Sachsenhausen mehr als 200.000.



Am Nachmittag wird in der Gedenkstätte Sachsenhausen in Oranienburg Brandenburgs stellvertretende Ministerpräsidentin Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/ Die Grünen) erwartet. Außerdem will die stellvertretende Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Dotschy Reinhardt, dort einen Kranz niederlegen.

