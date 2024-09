Brandenburg Islamisches Zentrum Fürstenwalde verboten Stand: 12.09.2024 09:21 Uhr

Das Brandenburger Innenministerium hat den Verein "Islamisches Zentrum Fürstenwalde al-Salam e.V." verboten. Er soll laut Behörde der Muslimbruderschaft und der Terrormiliz Hamas nahestehen.

Der Brandenburger Innenminister Michael Stübgen (CDU) hat das Islamische Zentrum Fürstenwalde al-Salam (IZF) verboten. In den Vereinsräumlichkeiten in Fürstenwalde (Oder-Spree) sowie in Privatwohnungen in Brandenburg und Berlin fänden am Donnerstag Durchsuchungen durch die Polizei statt, teilte das Ministerium mit.



Der Verein sei dem Spektrum der Muslimbruderschaft und der radikalislamischen Palästinenser-Organisation Hamas zuzuordnen, begründete das Ministerium den Schritt.

Seit einem Jahr als gesichert extremistisch eingestuft

Außerdem richte sich der Verein "Islamisches Zentrum Fürstenwalde al-Salam e.V." gegen den Gedanken der Völkerverständigung und die verfassungsgemäße Ordnung.



"Gerade die Indoktrinierung junger Menschen mit extremistischem Gedankengut in organisierter Art und Weise birgt Risiken, die wir nicht akzeptieren", erklärte Stübgen. "Junge Menschen werden nicht im leeren Raum zu Extremisten, die zur Waffe greifen. Dahinter stecken immer perfide Radikalisierungsstrategien von extremistischen Organisationen und Bestrebungen."



Das IZF wurde 2018 in Fürstenwalde gegründet und betreibt dort die "al-Salam"-Moschee. Im Juli 2023 wurde das IZF durch den Verfassungsschutz des Landes Brandenburg als gesichert extremistische Bestrebung eingestuft.

Spenden-Werbung für Hamas

Das Innenministerium sieht beim IZF deutliche Bezüge zu islamistisch-extremistischen Organisationen wie der Muslimbruderschaft und der Hamas. In Social-Media-Postings sei mittelbar für Hamas-Spenden geworben worden. Es gebe auch personelle Verflechtungen des Vereins mit der Terrororganisation, so das Ministerium.



Das IZF habe außerdem antisemitische und israelfeindliche Inhalte verbreitet, die das Existenzrecht Israels in Frage stellten.

