SEK-Einsatz in Brandenburg: Bewaffneter Mann schießt auf Beamte

Brandenburg Bewaffneter schießt bei SEK-Einsatz auf Beamte Stand: 11.11.2023 23:07 Uhr

In Vieritz im Havelland läuft bereits seit Freitag ein Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos der Polizei. Ein bewaffneter Mann verbarrikadiert sich dort in einem Haus. Mit einer Maschinenpistole schoss er am Samstag auf Beamte.

Bewaffneter Mann hat sich seit Freitag 14 Uhr in Wohnhaus in Vieritz (Havelland) verschanzt

Einsatzkräfte drangen am Samstag ins Haus ein, zogen sich aber zurück, als der Bewaffnete auf sie schoss

Auf dem Gelände wurden weitere Waffen gefunden, unter anderem eine Handgranate

Polizei im Fall einer Kindeswohlgefährdung im Einsatz - Kind konnte das Haus gemeinsam mit einer Frau in der Nacht zu Samstag verlassen

Der Polizei-Großeinsatz im brandenburgischen Vieritz ( Havelland ) dauert auch am Samstagabend unvermindert an. Seit mehr als 32 Stunden versucht ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei einen bewaffneten Mann festzunehmen, der sich in einem Wohnhaus verschanzt hat.



Die Polizei hofft, dass der Bewaffnete irgendwann müde wird. "Wir tauschen unsere Einsatzkräfte alle paar Stunden aus", sagte der Polizeisprecher. "Die Zeit arbeitet für uns". Wie lange der Einsatz noch dauern wird, ist offen.



Die Polizei müsse davon ausgehen, dass der Mann "unberechenbar und hochaggressiv" sei, sagte Polizeisprecherin Kerstin Schröder gegen 22 Uhr in rbb24 auf die Frage, warum der Einsatz immer noch andauere. Der Schutz der Kolleginnen und Kollegen stehe an oberster Stelle.

Das SEK ist in Vieritz im Einsatz

Am Nachmittag konnten Einsatzkräfte zunächst in das Haus eindringen, sie zogen sich allerdings wieder zurück, als der Mann Schüsse aus einer Maschinenpistole abfeuerte. Verletzt worden sei dabei niemand, so die Polizei. Demnach wurden dabei mehrere Waffen im Haus entdeckt, unter anderem auch eine Handgranate.



Zuvor hatte eine Verhandlungsgruppe vor Ort laut einem Sprecher vergeblich versucht, Kontakt zu dem Mann aufzunehmen. Reporter vor Ort berichteten am Samstagmittag von einer Detonation vor dem Haus. Die Polizei ist seit Freitagnachmittag im Einsatz - laut Polizei im Rahmen einer Amtshilfe für das Jugendamt, um einen Beschluss des Amtsgerichts wegen Kindeswohlgefährdung durchzusetzen.

Kind und Frau konnten Haus verlassen

Ersten Erkenntnissen zufolge befanden sich dort in dem Haus am Nachmittag zunächst vier Personen: der Verdächtige und ein weiterer Mann sowie eine Frau und ein Kind. Am späten Freitagnachmittag erfolgte eine Festnahme, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion West am Samstag sagte. Einer der Männer sei mit einer Waffe aus dem Haus getreten und von Polizisten überwältigt worden. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen. "Die tatverdächtige Person ist bereits in die JVA Wriezen verbracht worden", teilte die Polizei am Samstagabend mit.



In der Nacht zu Samstag haben dann gegen 1 Uhr die Frau und das Kind das Wohnhaus verlassen. Dabei sei es aus dem Haus zu einer Schussabgabe gekommen. Verletzt wurde niemand. Nach rbb-Informationen handelt es sich bei dem Kind um einen Jungen. Er wurde inzwischen dem Jugendamt übergeben. Die Frau befindet sich in Obhut der Polizei. Der andere Mann hält sich weiter in dem Gebäude auf. Die Schüsse sollen von ihm abgegeben worden sein.



Die genauen Hintergründe des Falls waren zunächst noch unklar. Auch nähere Details zur bewaffneten Person wollte ein Sprecher der Polizei zunächst nicht mitteilen.

Die Polizei hat Straßen abgesperrt

Straßen gesperrt, Anwohner sollen in Häusern bleiben

Wie ein Polizeisprecher dem rbb sagte, sind Einsatzkräfte aus Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein sowie der Bundespolizei am Einsatz beteiligt, auch Rettungskräfte und mehrere Feuerwehren sind vor Ort. Ein Panzerfahrzeug ist ebenfalls vor Ort.



Die Durchgangsstraße und die Straßen rund um das Wohngebiet sind abgesperrt. Die Anwohner sind aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben, sagte eine Polizeisprecherin dem rbb. Eine Gefährdung der Allgemeinheit bestehe aber nicht, teilte die Polizeidirektion West am Morgen mit.



Vieritz hat rund 300 Einwohner und ist ein Ortsteil der Gemeinde Milower Land. Das Dorf liegt rund 20 Kilometer nordwestlich von Brandenburg an der Havel.

Sendung: rbb24, 11.11.2023, 12:00 Uhr