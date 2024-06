Kommunale Ebene in Brandenburg AfD und "Die Heimat" planen Kreistagsfraktion Stand: 25.06.2024 12:25 Uhr

Die AfD und "Die Heimat" - ehemals NPD - wollen erstmals in Brandenburg eine Fraktion in einem Kreistag und in einer Stadtverordnetenversammlung bilden. Zu verdanken sei dies auch AfD-Chef Chrupalla.

Fraktion aus einigen Abgeordneten der AfD und der rechtsextremen "Die Heimat" im Kreistag Oberspreewald-Lausitz geplant

Zusammenschluss der beiden Parteien soll auch in Stadtverordnetenversammlung in Lauchhammer einziehen

Brandenburger AfD-Chef René Springer kritisiert das Bündnis

Die AfD und die rechtsextreme Partei "Die Heimat" wollen im Kreistag von Oberspreewald-Lausitz künftig in einer Fraktion zusammenarbeiten. Das Kreistagsbüro von Oberspreewald-Lausitz hat eine entsprechende Mitteilung der Partei "Die Heimat", wie sich die NPD inzwischen nennt, am Dienstagmorgen dem rbb bestätigt. Zuerst berichtete "Der Spiegel".

Auch Fraktion in Lauchhammer geplant

Demnach sollen zwei der 16 gewählten AfD-Abgeordneten in der Fraktion sein - und der Abgeordnete der "Heimat", Thomas Gürtler. Gürtler ist den Angaben zufolge dann Fraktionsvorsitzender.



Auch in der Stadtverordnetenversammlung von Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) wollen laut "Die Heimat" beide Parteien eine Fraktion bilden. Hier sollen zwei oder drei der sechs AfD-Abgeordneten eine "AfD-Plus" genannte Fraktion mit dem "Heimat"-Vertreter bilden. Das sei dort aber noch nicht offiziell angezeigt worden, wie eine Mitarbeiterin der Stadtverwaltung dem rbb sagte.



Nach der vergangenen Kommunalwahl hat die AfD die CDU als stärkste Kraft im Kreistag Oberspreewald-Lausitz abgelöst. "Die Heimat" ist bei den Wahlen in drei Landkreisen angetreten, der Uckermark, Oder-Spree und Oberspreewald-Lausitz. Bei den Kommunalwahlen insgesamt erreichte sie 0,2 Prozent der Stimmen, in Oberspreewald-Lausitz 1,7 Prozent.

Der Zusammenschluss der beiden Fraktionen wurde laut "Die Heimat" von AfD-Chef Tino Chrupalla begünstigt. In der Mitteilung heißt es, er hätte gesagt, dass es "auf kommunaler Ebene keine Brandmauern zu anderen Parteien geben werde".



Die Partei "Die Heimat" hieß bis letztes Jahr noch Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) und ist eine rechtsextreme Partei. Der Brandenburger Landesverband der AfD wird vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft.

Springer distanziert sich von Fraktionen

Insgesamt drei Mandatsträger der AfD hätten in Lauchhammer und im Landkreis Oberspreewald-Lausitz gemeinsame Fraktionen mit der Partei "Die Heimat" gegründet, bestätigte auch der AfD-Landesvorsitzende René Springer am Montag in einer Mitteilung.





"Wegen der vorsätzlichen Verletzung von Mitgliederpflichten und des erheblichen Verstoßes gegen die Grundsätze der Partei werde ich ein Parteiausschlussverfahren gegen die drei Mitglieder anstreben", fügte Springer hinzu: "Die Vorgänge haben uns sehr erschreckt, ich bin persönlich bisher davon ausgegangen, dass so etwas in unserer Partei niemals möglich sein kann." Erste Gespräche hätten gezeigt, dass die Mandatsträger sicher nicht aus politischer Überzeugung, sondern aus einer gewissen Überforderung mit dem errungenen Mandat reagiert haben, hieß es weiter.



"Ich kann mich nur bei all unseren Wählern in Lauchhammer und dem Kreis OSL entschuldigen, die mit Ihrer Stimme sicherlich nicht die Ex-NPD unterstützen wollten", so Springer.

