Ahrensfelde Zug brennt in Berliner Bahnhof völlig aus Stand: 03.11.2024 10:14 Uhr

In Berlin ist ein Regionalzug in Brand geraten und an einem Bahnsteig komplett ausgebrannt. Alle Fahrgäste konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Wieso das Feuer ausbrach, ist bislang unklar.

Nach dem Brand in einem Regionalzug der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) in Ahrensfelde (Barnim) ist der Verkehr auf der Linie RB 25 zwischen Werneuchen und Berlin-Ostkreuz unterbrochen. Es besteht Busersatzverkehr. Der Bahnhof Ahrensfelde-Nord kann dadurch nicht angefahren werden.

Auch Bahnhof durch Flammen beschädigt

Am Samstagabend war der Großteil des Regionalzuges ausgebrannt. Beim Halt in Ahrensfelde bemerkte der Zugführer Rauch. Alle Fahrgäste und das Zugpersonal konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.



Nach Angaben der Feuerwehr stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits fast der gesamte Zug in Flammen. Es waren über 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Einsatz.

Aktuell sind noch keine Auskünfte bei der NEB-Service-Telefonnummer zu erhalten. Voraussichtlich bis zum Sonntag wird kein Zug der RB25 verkehren können, da auch Teile des Bahnhofs Ahrensfelde bei dem Feuer beschädigt worden sind, wie ein Polizeisprecher dem rbb am Morgen mitteilte. Durch die enorme Hitze habe sich das Dach am betroffenen Gleis verzogen.

Sendung: rbb24 Inforadio, 03.11.2024, 8 Uhr