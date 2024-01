"Wir haben es satt"-Protest Landwirte übergeben Forderungen an Özdemir Stand: 20.01.2024 13:20 Uhr

Mehr Klima-, Tier- und Artenschutz: Am Rande der Grünen Woche hat sich das Bündnis "Wir haben es satt" aus Landwirtschaft und Gesellschaft mit Forderungen an Minister Özdemir gewandt. Mit Dutzenden Traktoren kamen die Bauern nach Berlin.

Anlässlich der Agrarmesse Grüne Woche in Berlin hat das Bündnis "Wir haben es satt" auch in diesem Jahr für ökologische Landwirtschaft und Umweltschutz demonstriert. Mit zahlreichen Traktoren machten sich Bauern aus der Region am Samstagmorgen auf den Weg nach Berlin. Rund 50 Fahrzeuge seien unterwegs, sagte eine Sprecherin des Bündnisses.



Auf vier Strecken fuhren die Teilnehmer vom Stadtrand zum Messegelände in Westend. Dort übergaben Vertreter eine Protestnote mit dem Titel "Ungerechtigkeit und Hunger stoppen - bäuerliche Rechte weltweit stärken" an den Agrarminister Cem Özdemir (Grüne). Darin wird auch ein zu zaghaftes Vorgehen der Bundesregierung etwa bei der Planungssicherheit und Finanzierung für einen Umbau der Tierhaltung hin zu besseren Bedingungen kritisiert.

Papier für Özdemir, SPD-Zentrale, Kanzleramt

Özdemir nahm die Forderungen der mehreren Hundert Demonstranten entgegen. Dort tagte am Samstag auch eine internationale Agrarministerkonferenz unter dem Vorsitz Özdemirs. Der Grünen-Politiker warb um Unterstützung dafür, jetzt lange liegen gebliebene Themen anzugehen - auch als Konsequenz aus den Bauernprotesten gegen den Abbau von Subventionen. "Helft mir, dass wir die Sachen mehrheitsfähig kriegen", rief er. Özdemir wies darauf hin, dass eine Anschubfinanzierung für den Tierhaltungsumbau und ein staatliches Tierhaltungslogo schon beschlossen worden seien.



Mit den Traktoren ging es dann weiter nach Kreuzberg zu einer Kundgebung vor der SPD-Bundeszentrale im Willy-Brandt-Haus. Danach fuhr der Demonstrationszug vorbei an Finanzministerium, Landwirtschaftsministerium und Brandenburger Tor. Er endet am Kanzleramt, wo gegen ab 14:15 Uhr die Abschlusskundgebung geplant ist. Angemeldet sind insgesamt 10.000 Teilnehmer.

Bündnis fordert Unterstützung von Ampel-Koalition

Das Bündnis wendet sich unter anderem gegen Gentechnik in der Landwirtschaft und den Einsatz von Pestiziden. Bereits zu Wochenbeginn forderten die Träger die Ampel-Koalition auf, die Zukunft der Landwirtschaft zu sichern. Dafür müsse sie für "kostendeckende Erzeuger- und faire Bodenpreise" sorgen sowie die Bauern beim anstehenden Umbau der Tierhaltung und bei einer umweltgerechten Landnutzung ausreichend unterstützen, erklärten die Organisatoren.



Inka Lange, Sprecherin des Bündnisses sagte, der "agrarpolitische Stillstand der vergangenen Jahrzehnte" müsse beendet werden. Eine ökologischere und bäuerliche Landwirtschaft sei die Basis für ein umweltverträgliches und krisenfestes Ernährungssystem.



Claudia Gerster, Bäuerin und Mitglied im Bundesvorstand der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, kritisierte, die jahrzehntelange exportorientierte agrarpolitische Ausrichtung habe die Preise auf den Höfen ruiniert und das Höfesterben vorangetrieben. Die Bauern bräuchten einen politischen Rahmen, um kostendeckende Preise gegenüber Lebensmittelindustrie und Einzelhandel durchsetzen zu können sowie wirtschaftliche Planungssicherung für den Umbau der Tierhaltung. "Klimaschutz, Tierwohl und Artenvielfalt können wir, diese Arbeit muss aber entlohnt werden."

Grüne Woche geprägt von Bauernprotesten

Seit mehr als zehn Jahren demonstriert das "Wir haben es satt"-Bündnis zum Auftakt der Grünen Woche. Getragen wird es unter anderem von Tierschutz- und Umweltorganisationen sowie ökologisch geprägten Landwirtschaftsverbänden.



Die Grüne Woche wurde am Freitag eröffnet. Die 88. Ausgabe der Messe steht unter dem Eindruck der anhaltenden Bauernproteste gegen den Abbau von Subventionen. Am Eröffnungstag protestierten vor dem Messegelände rund 200 Landwirte.



Der Unmut der Bäuerinnen und Bauern wurde zuletzt bei den Protesten in Berlin und Brandenburg deutlich. "Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Landwirte nach der Wende in dieser Art und Weise ihren Unmut gegenüber der Politik zum Ausdruck gebracht haben", sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied über die Protestwoche. Sollten die geplanten Kürzungen beim Agrardiesel nicht zurückgenommen werden, gingen die Landwirte wieder auf die Straße.



Für Einsparungen im Haushalt 2024 soll die seit mehr als 70 Jahren bestehende Agrardiesel-Begünstigung zurückgenommen werden. Ursprünglich sollte die Hilfe sofort in Gänze wegfallen - nun soll sie über drei Jahre auslaufen. Eine zunächst geplante Streichung der Kfz-Steuerbefreiung für Landwirtschaftsfahrzeuge hat die Regierung inzwischen fallengelassen.

