Wahl zum Intendanten beim rbb Auch Weyrauch zieht Bewerbung zurück Stand: 15.06.2023 19:07 Uhr

Einen Tag vor der Intendantenwahl beim rbb hat der Radio-Bremen-Programmdirektor Jan Weyrauch seine Bewerbung zurückgezogen. Damit sind nur noch zwei Kandidatinnen im Rennen.

Der Programmdirektor von Radio Bremen, Jan Weyrauch, wird am Freitag nicht zur rbb-Intendantenwahl antreten. Zur Wahl stehen nun noch die Kandidatinnen Heide Baumann und Ulrike Demmer.



In einer Erklärung verweist Weyrauch darauf, dass - nach einer möglichen Entscheidung für ihn durch den Rundfunkrat - die Gefahr bestanden habe, dass mit dem rbb-Verwaltungsrat kein Vertrag zustande kommt. Weyrauch schreibt: "Der Schaden für den rbb, für seine Gremien und nicht zuletzt für den Kandidaten wäre in der Öffentlichkeit riesig und kaum erklärbar."



Aus dem Bewerberkreis für die Wahl zur rbb-Intendatin bzw. zum rbb-Intendanten hatte sich zuvor bereits die Kandidatin Juliane Leopold, Chefredakteurin Digitales von ARD aktuell, zurückgezogen.

Wahl der neuen Intendantin am 16. Juni

Die neue rbb-Führung soll am 16. Juni 2023 vom Rundfunkrat gewählt werden. Eine Findungskommission hatte aus 50 eingegangenen Bewerbungen zunächst drei Bewerberinnen ausgewählt und später mit Jan Weyrauch einen weiteren Kandidaten zugelassen.





Am 8. Juni, hatten sich die Bewerber:innen um den höchsten Job im rbb dem Rundfunkrat des Senders vorgestellt und sich am 12. Juni in einer Online-Schalte den Fragen der Mitarbeiter des rbb gestellt.



Amtierende rbb-Intendantin ist Katrin Vernau, sie folgte auf die im letzten Jahr entlassene Patricia Schlesinger. Vernau hatte sich nicht fristgerecht beworben, nur die Bereitschaft zur Fortsetzung des Amts erklärt. Der Rundfunkrat hatte dann einen Antrag abgelehnt, Vernau für die Wahl nachträglich zuzulassen.