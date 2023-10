Trotz Demonstrationsverbots Palästinensische Unterstützer versammeln sich in Berlin Stand: 12.10.2023 07:03 Uhr

Trotz des Verbots zweier Demonstrationen von palästinensischen Unterstützern haben sich am Mittwoch in Berlin-Neukölln Hunderte Menschen versammelt. Die Polizei musste einschreiten.

Trotz des Verbots zweier Demonstrationen von palästinensischen Unterstützern haben sich am Mittwoch in Berlin-Neukölln Hunderte Menschen versammelt. Die Polizei schritt ab dem Nachmittag immer wieder ein, um Ansammlungen zu verhindern. Es sei "ordentlich Potenzial auf der Straße", sagte ein Polizeisprecher am Abend.



Zuvor hatte die Polizei auf der Internetplattform X, vormals Twitter, mitgeteilt, dass sich vor allem im Bereich Hermannplatz und Sonnenallee viele Menschen versammelt hätten. Es kam immer wieder zu Rangeleien.



"Unsere Einsatzkräfte nehmen nun die Personalien der Personen auf", hieß es. Ein Polizeisprecher erklärte, es habe ein paar Freiheitsentziehungen gegeben. Zur Anzahl konnte er zunächst keine Angaben machen.

Die Polizei hatte am Dienstagabend mitgeteilt, dass sie eine auf dem Pariser Platz geplante Kundgebung und die "Demo in Solidarität mit Palästina", die in Neukölln vom Richardplatz bis zum Kottbusser Tor gehen sollte, sowie Ersatzveranstaltungen verboten hat. Die Demonstrationen seien eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung.



Nach dem Verbot der pro-palästinensischer Demonstrationen hatten die Veranstalter der Polizei Rassismus vorgeworfen: Die Demonstrationen seien - so wörtlich - "mit rassistischer Begründung" untersagt worden, hieß es auf X (ehemals Twitter). Ein Veranstalter hatte auch Einspruch gegen das Verbot eingelegt.



Das Verwaltungsgericht Berlin hat das Verbot am frühen Mittwochabend aber bestätigt. Damit blieb die Beschwerde gegen eine entsprechende Allgemeinverfügung der Berliner Polizei im Eilverfahren zunächst erfolglos, wie ein Gerichtssprecher am Mittwochabend mitteilte. Die Entscheidungsbegründung liegt dem rbb vor.



Auch am Neuköllner Ernst-Abbe-Gymnasium, an dem es am Montag einen handgreiflichen Vorfall zwischen einem Lehrer und Schüler gegeben hatte, wurde eine Kundgebung untersagt.

Christoph de Vries (CDU), Mitglied im Bundestags-Innenausschuss, begrüßte das Demonstrationsverbot. Das sei ein Beitrag zur Bekämpfung des Islamismus, sagte er im rbb24 Inforadio. Wichtig sei aber auch die gesellschaftliche Reaktion. Nötig seien gezielte Programme gegen "muslimischen Antisemitismus in Deutschland".

Antisemitismus und Volksverhetzung befürchtet

Ein entsprechendes Prüfverfahren innerhalb der Polizei kam zu dem Ergebnis, dass mit volksverhetzenden und antisemitischen Parolen, Gewaltausbrüchen und Gewaltverherrlichung zu rechnen sei. Außerdem sei die "Durchführung eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung", wie die Polizei auf X mitteilte. Deswegen sei der Protestmarsch untersagt worden.



"Unsere Versammlungsbehörde nimmt in ihrer Begründung sowohl Bezug auf die aktuelle Lage in Nahost und Straftaten bei vergleichbaren Versammlungslagen in der Vergangenheit als auch den Ereignissen am letzten Wochenende in Berlin", heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter.

Wegner für Verbot

Der Berliner Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hatte sich zuvor bereits für ein Verbot der Demonstration ausgesprochen. Man werde nicht dulden, dass in Berlin Terror, Mord und Geiselnahmen gefeiert werden. Wegner unterstrich, dass es sich um eine kleine Minderheit handele, die Antisemitismus und Hass äußere.



Desweiteren kündigte der Regierende an, die Schutzmaßnahmen für jüdische Einrichtungen in Berlin nochmal deutlich ausweiten zu wollen. Wegner sagte, man werde speziell jüdische Schulen schützen.



Israelfeindliche Parolen auf Demos am Samstag

Nach den Angriffen der islamistischen Hamas auf Israel hatten sich am Samstagabend und in der Nacht zu Sonntag in Neukölln zwei Versammlungen gebildet. In den Abendstunden hatten sich laut Polizei etwa 65 Menschen an der Ecke Sonnenallee und Reuterstraße versammelt. Ein Sprecher sagte dem rbb, die Kundgebung sei aufgelöst worden, nachdem es zu israelfeindlichen Sprechchören gekommen sei.



Einige Stunden später versammelten sich etwa 50 Menschen in der High-Deck-Siedlung nahe der Sonnenallee. Im Zuge der Demo hat es laut Polizei mehrere Kontrollen und entsprechende Maßnahmen gegeben. Nachdem es zu israelfeindlichen Sprechchören gekommen sei, hatten die Beamten die pro-palästinensische Kundgebung ebenfalls aufgelöst.

