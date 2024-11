Sprengstoff-Fund in Berlin Polizei fahndet offenbar nach zweitem Verdächtigen Stand: 01.11.2024 14:23 Uhr

Zwei Tage nach dem Sprengstoff-Fund in Berlin ist der Verdächtige weiter auf der Flucht. Laut Medieninformationen fahndet die Polizei nun noch nach einem weiteren Mann. Beide sollen aus dem Milieu der Geldautomaten-Sprenger kommen.

Nach dem Sprengstoff-Fund in Berlin fahndet die Polizei weiter nach dem Mann, der das hochexplosive Material in einem Beutel transportierte. Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung suchen die Fahnder daneben nach einem zweiten Verdächtigen. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigte dies zunächst nicht.



Laut "Bild" und "Tagesspiegel" soll der zweite Mann am Mittwochnachmittag ebenfalls am S-Bahnhof Neukölln gewesen sein und den 30 bis 35 Jahre alten Verdächtigen begleitet haben. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sind der Polizei beide Männer namentlich bekannt im Kontext mit der Sprengung von Geldautomaten.

Verdächtiger trug offenbar halbes Kilo hochexplosives TATP bei sich Bundespolizisten kontrollieren am Mittwoch einen Mann in Neukölln - der flüchtet und hinterlässt eine Tasche mit Sprengstoff. Dieser wurde in einem Park gesprengt. Es handelt sich um einen Stoff, der schon früher bei kriminellen Akten verwendet wurde.mehr

Verdächtiger gelingt bei Kontrolle die Flucht

Bundespolizisten hatten den gesuchten Mann, der zwischen 1,85 und 1,90 Meter groß ist und einen Kinnbart trägt, am Mittwochnachmittag an dem S-Bahnhof kontrollieren wollen. Dieser riss sich jedoch los und ließ die Tasche mit dem Sprengstoff zurück.



Nach Medienberichten handelt es sich bei der Substanz um Triacetontriperoxid (TATP). TATP wurde unter anderem bei Terroranschlägen in Paris und Brüssel eingesetzt. Kriminelle verwenden das Material aber auch für die Sprengung von Geldautomaten. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft machte dazu weiterhin keine Angaben.

Bislang ist laut Staatsanwaltschaft unklar, warum der gesuchte Mann mit dem Sprengstoff unterwegs war. Konkrete Hinweise auf einen geplanten Terroranschlag gibt es demnach aber nicht. "Es gibt mehrere denkbare Szenarien", so der Sprecher der Behörde. Diese würden geprüft.



Der Sprengstoff wurde laut Polizei noch am Mittwochabend in einem nahegelegenen Park vom Entschärfungsdienst der Bundespolizei gesprengt.

Im rbb sind Mitarbeitende bis Freitag 22:30 Uhr zum Streik aufgerufen - das trifft auch die Redaktion rbb|24. Die Kommentarfunktion dieses Beitrags - wie auch weiterer aktueller Beiträge - bleibt daher geschlossen.

Sendung: rbb24 Abendschau, 01.11.2024, 19:30 Uhr