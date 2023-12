Filmfestspiele Tricia Tuttle soll die Berlinale leiten Stand: 12.12.2023 13:02 Uhr

Die bisherige Berlinale-Führung hört 2024 auf. Kulturstaatsministerin Claudia Roth wollte das Festival künftig nur noch von einer Person leiten lassen. Nun ist bekannt geworden, wer es wird: die US-Amerikanerin Tuttle.

Neue Berlinale-Führung gefunden

Tricia Tuttle leitete zuvor unter anderem das London Film Festival

Kulturstaatsministerin Roth hatte angekündigt: Leitung soll bei einer Person liegen

Die US-Amerikanerin und frühere Chefin des London Film Festivals, Tricia Tuttle, steht künftig an der Spitze der Berlinale. Sie soll im April 2024 die Filmfestspiele übernehmen. Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) hat die neue Berlinale-Leitung am Dienstag präsentiert.



Aufgabe von Tuttle, die laut Roth seit 25 Jahren im Filmfestival-Geschäft ist, wird sein, die Internationalen Filmfestspiele Berlin zu modernisieren, die Zukunft der Berlinale zu sichern und ihre Rolle in der Liga der A-Filmfestivals zu stärken, sagte Roth.

Zuvor hatte der Aufsichtsrat der für die Berlinale zuständigen Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin (KBB) unter Vorsitz der Grünen-Politikerin getagt. Für die Nachfolge des bisherigen Führungsduos aus Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek war eine Kommission unter Vorsitz von Roth auf der Suche nach einer geeigneten Person. Zur Findungskommission gehören demnach neben Roth der Regisseur Edward Berger, die Geschäftsführerin der Deutschen Filmakademie Anne Leppin, die Schauspielerin Sara Fazilat und der Produzent Roman Paul.

Filmschaffende um Scorsese kritisieren geplanten Berlinale-Führungswechsel mehr

Filmschaffende kritisieren Führungswechsel

Roth hatte angekündigt, das Filmfestival solle künftig nur noch von einer Person geleitet werden. Chatrian hatte daraufhin Konsequenzen gezogen und angekündigt, das Festival nach der Ausgabe 2024 zu verlassen. Rissenbeek hatte bereits zuvor ihr Ausscheiden angekündigt.



Zahlreiche internationale Filmschaffende haben Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) im Zusammenhang mit dem geplanten Führungswechsel bei der Berlinale heftig kritisiert. Ihr Umgang mit dem bisherigen künstlerischen Leiter Carlo Chatrian sei "schädlich und unprofessionell", hieß es in einem beim US-Fachblatt "Variety" veröffentlichten offenen Brief im September. Zu den Unterzeichnenden gehörten unter anderem die Regisseure Martin Scorsese und Margarethe von Trotta.

Zwischen Kunst und Glamour mehr

Doppelspitze in Pandemie-Zeiten

Chatrian und Rissenbeek leiteten die Internationalen Filmfestspiele Berlin in einer von der Corona-Pandemie geprägten Zeit. Ihre erste Ausgabe 2020 ging gerade noch über die Bühne, bevor wegen der Pandemie viele Großveranstaltungen nicht stattfinden konnten.



2021 wurde das Festival auf zwei Termine geteilt. Und noch im Jahr 2022 konnten die Kinos nur halb besetzt werden. Kurz nach der Ausgabe 2023 wurde dann bekannt, dass Rissenbeek ihren Vertrag als Geschäftsführerin des Festivals nicht verlängert.



Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals. Die nächste Ausgabe ist vom 15. bis zum 25. Februar 2024 geplant.

Sendung: rbb24 Inforadio, 12.12.2023, 07:23 Uhr