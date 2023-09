Berlin Mehrere tausend Menschen demonstrieren gegen A100-Ausbau Stand: 02.09.2023 16:29 Uhr

Sie ist eines der umstrittensten Bau-Projekte Berlins: Die Verlängerung der Stadtautobahn A100 wäre das Ende für viele Clubs im Osten der Stadt. Heute demonstriert die Clubszene zusammen mit Umweltverbänden gegen den Weiterbau.

Mehrere Tausend Menschen haben am Samstag in Berlin gegen den Weiterbau der Stadtautobahn A100 nach Friedrichshain demonstriert. Zu Beginn der Protestveranstaltung waren es nach rbb-Informationen etwa 4.000 Teilnehmer, Tendenz steigend. Die Organisatoren der Musik-Kundgebung "A100 wegbassen! Umweltschutz statt Autoschmutz" hatten mit bis zu 20.000 Teilnehmer gerechnet, angemeldet sind 10.000 Menschen. Nahe dem Bahnhof Ostkreuz stehen zahlreiche Bühnen, wo seit 14 Uhr Musik gespielt wird.



Eine Fahrrad-Demo zieht außerdem vom Verkehrsministerium in Mitte am Sitz der Autobahn GmbH und dem Roten Rathaus vorbei zum Ostkreuz. Neben weiteren Gruppen hatte die Club Commission, der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), die Bürgerinitative A100 sowie Fridays for Future zum Protest aufgerufen.

a100-grafik

A100 würde durch Club-Kiez führen

Würde die A100 wie geplant weitergebaut werden, müssten neben einigen Wohnhäusern und Gewerbehöfen auch zahlreiche Clubs im Berliner Osten weichen. Nach Angaben des Sprechers der Club Commission, Lutz Leichsenring, sind etwa fünf Clubs vom Ausbau der A100 direkt gefährdet, dazu gehören das "about blank", der "Club Ost" und "Renate". Im weiteren Verlauf seien sogar bis zu 21 Kultureinrichtungen betroffen.



Der BUND-Referent Björn Obmann sagte, auch mit Blick auf die Klimakrise sei der Ausbau problematisch. "Es ist dumm, die Mobilität von heute in Beton zu gießen, statt zu gestalten und den Gestaltungswillen zu zeigen."

Kosten für A100-Verlängerung erneut gestiegen mehr

Genehmigungsverfahren könnte 2027 starten

Das Bundesverkehrsministerium will die Stadtautobahn ab dem Treptower Park in Friedrichshain Richtung Lichtenberg ausbauen. Mit dem Bau dieses 17. Abschnitts soll die Verbindung zwischen westlicher und östlicher Innenstadt laut Ministerium verbessert werden. Anwohner sollten so von Durchgangsverkehr entlastet und die Wohn- und Lebensqualität in den Berliner Kiezen verbessert werden. Ein konkreter Start für den Bau steht noch nicht fest. 2027 will die zuständige Autobahn GmbH das Genehmigungsverfahren beim Fernstraßenbundesamt beantragen.

Sendung: rbb24 Abendschau, 02.09.2023, 19:30 Uhr