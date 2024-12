Protest gegen Gaskonferenz Farbattacke von Klimaaktivisten auf Hotel Adlon Stand: 10.12.2024 10:46 Uhr

Im Berliner Hotel Adlon findet eine Wirtschaftskonferenz zum Thema Flüssiggas statt. Klimaaktivisten protestieren dagegen und attackieren das Gebäude mit Farbe. Ein Blockadeversuch bleibt erfolglos.

Klima-Aktivisten haben am Dienstagmorgen mit einer Farbattacke gegen eine Wirtschaftskonferenz zum Thema Flüssiggas im Berliner Luxushotel Adlon protestiert.



Mehrere Demonstranten schütteten grüne Farbe gegen einen Seiteneingang des Hotels nahe dem Brandenburger Tor. Die Farbe landete großflächig an der Glastür und auf dem Gehweg. Mindestens vier junge Menschen setzten sich vor den Hoteleingang.



In dem Hotel findet die mehrtägige Konferenz statt. Die Gruppe "Letzte Generation" schrieb im Internetportal X: "Gaslobby stoppen - sauberes Gas ist eine dreckige Lüge! Grüne Farbe verschüttet, um das Greenwashing des World LNG Summits symbolisch zu kritisieren."

Blockade-Versuch und Demo

Zuvor hatten Demonstranten versucht, mit Sitzblockaden Zugänge zu dem weiträumig abgesperrten Hotel zu blockieren. Polizisten zogen, drängten und trugen sie weg.



Die "Letzte Generation" postete ein Video im Internet und kritisierte, einige Menschen seien verletzt worden. Zahlreiche andere Demonstranten knieten in weißen Overalls gegenüber dem Hotel auf dem Boden.



Nach Angaben der Gruppe "Ende Gelände" waren rund 300 Aktivisten vor Ort. Die Polizei sprach von rund 200 Teilnehmenden. Wegen gewaltsamer Aktionen seien 120 Personen vorübergehend festgenommen worden, hieß es weiter.



Am frühen Morgen waren Aktivisten bei einer Demonstration zunächst durch Berlin-Mitte gezogen. Auf einem Transparent war der Spruch "Sauberes Gas ist eine dreckige Lüge" zu lesen.

Weitere Proteste angekündigt

Bereits am Montag war es zu Protesten gegen die "World LNG Summit" gekommen, die im Adlon noch bis Donnerstag stattfindet. Mitglieder der Gruppe "Letzte Generation" hatten versucht, sich auf die Straße am Hotel zu setzen, wurden aber von Polizisten abgedrängt und auf den Gehweg getragen. Zahlreiche Polizisten waren im Einsatz, um Blockaden und Störungen zu verhindern.



Weitere unterschiedliche Proteste, Blockaden und eine Demonstration für Dienstag wurden von einem Bündnis von Umweltinitiativen angekündigt. Beteiligt sind neben Greenpeace etwa Amnesty International und Fridays for Future.



Der "World LNG Summit" ist eine internationale Konferenz, auf der sich führende Akteure der Gas-Branche und auch Politiker treffen. Mehr als 40 Umweltverbände und Klimaschutz-Gruppen kritisieren das Treffen. Ihrer Ansicht nach ist fossiles Gas genauso umweltschädlich wie Öl oder Kohle.

Sendung: rbb24 Inforadio, 10.12.2024, 9:20 Uhr