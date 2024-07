Technische Störung zur Hauptreisezeit Am Morgen keine Starts und Landungen am BER Stand: 19.07.2024 08:56 Uhr

Am Flughafen Berlin-Brandenburg kam es am Morgen zu massiven Problemen. Zwischenzeitlich konnten keine Flugzeuge starten und landen. Ursache soll eine technische Störung sein.

Massive technische Probleme haben am Freitagmorgen den Flugbetrieb am Flughafen Berlin-Brandenburg gestört. Eine Flughafensprecherin bestätigte dem rbb, dass kein Flugzeug starten oder landen konnte.



Grund soll eine technische Störung gewesen sein, die für Verzögerungen in der Abfertigung sorgte. Nach unbestätigten Informationen soll es zu einem massiven Serverausfall gekommen sein, Notsysteme sollen angesprungen sein.

Die Flughafensprecherin teilte dem rbb mit, der Flugbetrieb sei voraussichtlich noch bis 10 Uhr eingestellt. Laut Flugdaten auf der Website "Flightradar24" hoben allerdings gegen 8 Uhr und danach Flugzeuge ab, mit teilweise fast zwei Stunden Verspätung. Die Website greift auf Satelliten und Radar-Daten zu.

