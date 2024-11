Neue Vorwürfe Berliner Arzt soll acht Patienten getötet haben Stand: 28.11.2024 11:35 Uhr

Seit August sitzt ein Berliner Palliativarzt in Untersuchungshaft, weil er mehrere Patientinnen getötet haben soll. Bisher war von vier Opfern die Rede, nun wird dem Mann achtfacher Mord vorgeworfen. Sein Motiv: offenbar Mordlust.

Polizei und Staatsanwaltschaft in Berlin ermitteln gegen einen Palliativarzt nun wegen achtfachen Mordes. Wie die Behörden am Donnerstag gemeinsam mitteilten, gehen die Ermittler davon aus, dass Johannes M. aus Mordlust getötet hat.



Der inzwischen 40-Jährige sitzt seit August in Untersuchungshaft. Damals wurde er wegen vierfachen Totschlags mit anschließender Brandstiftung verhaftet. Die Vorwürfe: Er soll mehrere seiner Patienten getötet und im Anschluss deren Wohnungen angezündet haben, um die Taten zu verdecken. Ein Motiv war zunächst unklar. Habgier schlossen die Ermittler schnell aus, da bei keinem der Opfer Wertgegenstände fehlten.

Taten zwischen 2022 und 2024

Eine eigens ins Leben gerufene Ermittlungsgruppe des Morddezernats prüft seitdem weitere Todesfälle. Zwei mutmaßliche Opfer wurden dafür exhumiert.



Nach der Auswertung von weiteren Patientenunterlagen geht die Staatsanwaltschaft nun neben den vier bisherigen Opfern davon aus, dass der 40-Jährige auch für den Tod von zwei weiteren Frauen im Alter von 70 und 61 Jahren sowie zwei 70 und 83 Jahre alten Männern verantwortlich ist. Er soll den Betroffenen jeweils ein "Gemisch verschiedener Medikamente" verabreicht haben.

Verdächtiger befasste sich in Dissertation mit Tötungsdelikten

Die Taten sollen sich in einem Zeitraum von Juni 2022 bis Juli 2024 ereignet haben. Die Opfer waren zwischen 61 und 94 Jahren alt.



Nach rbb-Informationen hat der Verdächtige sich in seiner Dissertation als Mediziner wissenschaftlich mit Tötungsdelikten beschäftigt, dabei unter anderem mit der Dunkelziffer, also unentdeckten Tötungsdelikten, und mit Patiententötungen. Vor seiner Palliativtätigkeit war er laut Social-Media-Profil unter anderem in Kliniken und Praxen in Berlin, Nordrhein-Westfalen und Hessen tätig.



Der Arzt, der in der JVA Moabit in Untersuchungshaft sitzt, hat sich bisher zu keinem der Vorwürfe geäußert.

