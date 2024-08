"Rave the Planet" in Berlin Hunderttausende feiern bei Technoparade Stand: 17.08.2024 21:06 Uhr

In Berlin ist die Technoparade "Rave the Planet" über die Straße des 17. Juni gezogen. Laut Veranstalter kamen Hunderttausende Menschen zum Feiern unter dem Motto "Love is stronger".

Die Technoparade "Rave the Planet" mit Loveparade-Gründer Dr. Motte zieht am Samstagnachmittag über die Straße des 17. Juni. Laut dem Veranstalter sollen "hunderttausende" Menschen gekommen sein. Die Polizei machte zunächst keine Angaben über Teilnehmerzahlen.



Die tanzende Menge bewegt sich im Tiergarten zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor auf den Spuren der Love Parade.

Techno is stronger: Wie Berlins Raveszene ihre Freiheit verteidigt "Love is stronger" - das Motto des diesjährigen "Rave the Planet" schreit nach Liebe und Freiheit. Berlin ist Techno-Hauptstadt. Doch ihre Rave-Kultur durchtanzt einen stetigen Wandel: Von Partys hinter alten Mauern bis zum Kampf gegen das Clubsterben. Von Jule Lippick mehr

Zeichen für die Liebe und den Frieden setzen

Zum Auftakt der dritten Ausgabe des Loveparade-Nachfolgers sprach unter anderem der DJ und Organisator Dr. Motte, der mit bürgerlichem Namen Matthias Roeingh heißt. Liebe sei stärker als Hass und Gewalt, sagte er zum diesjährigen Motto "Love is Stronger".



Mit "Love is Stronger" wolle man in Zeiten zahlreicher Krisen ein Zeichen für die Liebe und den Frieden setzen, so die Veranstalter. Die Party-Demo will zudem für den Schutz der elektronischen Tanzmusikkultur einstehen.

Claudia Roth: "Techno ist mehr als Krach"

Auch Umweltschutz und Müllvermeidung seien Anliegen, wie die Veranstalter vorab sagten. So sei eine Reinigungsaktion im Tiergarten nach der Parade mit Freiwilligen geplant. Offiziell verboten seien etwa Glas und Pyrotechnik. Zudem äußerten die Veranstalter den Wunsch, dass sie keine Nationalflaggen sehen wollen. Regenbogenflaggen seien willkommen.



Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) schickte zum Start des Events eine Audio-Grußbotschaft. "Techno ist mehr als Krach" und sei ein elementarer Bestandteil der Berliner Kulturszene. "Rave kennt keine Herkunft, kein Geschlecht und keinen sozialen Status."

Technoparade "Rave The Planet"

Polizei mit 1.000 Beamten im Einsatz

30 Paradewagen und rund 300 Künstlerinnen und Künstler sind laut Angaben der Veranstalter bei der diesjährigen Ausgabe dabei. Im Vorfeld wurden von den Behörden 300.000 Menschen erwartet. Die Polizei begleitet die Veranstaltung nach eigenen Angaben mit rund 1.000 Einsatzkräften.



Im vergangenen Juli feierten laut Polizei rund 200.000 Technofans unter freiem Himmel. Die Veranstalter sprachen damals von rund 300.000 Menschen.



Die Berliner Technokultur zählt mittlerweile zum immateriellen Kulturerbe in Deutschland. Die Kulturministerinnen und -minister von Bund und Ländern haben das bundesweite Verzeichnis entsprechend erweitert. "Rave The Planet" hatte den Antrag gestellt.

Verkehrsbeeinträchtigungen in der Berliner Innenstadt

Aufgrund des Technoumzugs "Rave the Planet" kommt es in der Berliner Innenstadt rund um die Straße des 17. Juni zu Verkehrsbeeinträchtigungen.



Bereits am Freitagabend wurden die ersten Straßen rund um den Großen Stern in Tiergarten gesperrt. Ab Samstag sollten Verkehrsteilnehme die Innenstadt weiträumig umfahren. Auch der ÖPNV ist betroffen.



Laut Berliner Verkehrsinformationszentrale sind folgende Bereiche betroffen:



Von 16.08.2024, 18:00 Uhr bis 18.08.2024, 10:00 Uhr:







Straße des 17. Juni zwischen Großer Stern (exkl.) Brandenburger Tor

Yitzhak-Rabin-Straße

Ebertstraße zwischen Behrenstraße und Dorotheenstraße

Pariser Platz/Brandenburger Tor



Von 17.08.2024, 09:00 Uhr bis 18.08.2024, 03:00 Uhr:







Großer Stern

Paulstraße ab Lüneburger Straße (Vorsperre Alt-Moabit) und Spreeweg

Hofjägerallee

Straße des 17. Juni zwischen Bachstraße und Großer Stern

Altonaer Straße zwischen Bachstraße und Großer Stern



Von 17.08.2024, 21:00 Uhr bis 18.08.2024, 03:00 Uhr:







John-Foster-Dulles-Allee inkl. Scheidemannstraße bis Yitzhak-Rabin-Straße (Je nach Dauer der Abrüstung der Fahrzeuge und der Reinigung der Straße durch die BSR ist eine Sperrung auch bis 06:00 Uhr möglich.)



Die Polizei Berlin empfiehlt die An- und Abreise über die westlichen Zugänge zur Straße des 17. Juni, insbesondere über den Bahnhof Zoologischer Garten.



Der Bahnhof Brandenburger Tor wurde um 14:00 Uhr vorerst geschlossen, die Bahnen der S1, S2 und S25 fuhren ohne Halt durch. Das gleiche ist auch für den U-Bahnhof Bundestag geplant.

Sendung: rbb 88,8, 17.08.2024, 07:30 Uhr