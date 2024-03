SEK-Einsatz Polizei durchsucht bei RAF-Fahndung Objekte in Berlin Stand: 03.03.2024 09:54 Uhr

Nach der Festnahme der früheren RAF-Terroristin Daniela Klette fahndet die Polizei nach ihren beiden flüchtigen Komplizen: Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg. Derzeit durchsucht ein Spezialeinsatzkommando Objekte in Berlin. Zwei Männer wurden festgenommen.

Beamte der Polizei Berlin und Niedersachsen führen seit Sonntagmorgen einen Einsatz in Berlin-Friedrichshain durch. Der Einsatz begann laut Berliner Polizei gegen 7:30 Uhr an einem Gewerbegebiet am Markgrafendamm/Ecke Persiusstraße. Wie das Landeskriminalamt Niedersachsen auf X (früher Twitter) mitteilte, werden "Durchsuchungsmaßnahmen am Markgrafendamm" durchgeführt, die in Zusammenhang mit der Fahndung nach den ehemaligen RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg stehen.

Zwei Männer festgenommen

Ein Sprecher der Berliner Polizei teilte dem rbb mit, es seien zwei Männer festgenommen worden, deren Identität nun geklärt würde. Beim Öffnen einer Tür sollen zudem "Schussgeräusche" zu hören gewesen sein, sagte er weiter. Zuvor hatte darüber die "Bild"-Zeitung berichtet.



Der Markgrafendamm verläuft zwischen Elsenbrücke und Bahnhof Ostkreuz parallel zur Ringbahntrasse. Wegen des Polizeieinsatzes ist auch der Zugverkehr der Linien S41, S42, S8 und S9 zwischen den Bahnhöfen Treptower Park und Ostkreuz bzw. Warschauer Straße unterbrochen, wie die Berliner S-Bahn bei X mitteilte.

Ex-RAF-Terroristen Staub und Garweg ebenfalls in Berlin vermutet Die früheren RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg halten sich vermutlich in Berlin auf. Und obwohl beide gefährlich sein könnten, besteht laut dem LKA Niedersachsen "keine konkrete Gefährdungslage" für Berlin.mehr

Komplizin Klette Anfang der Woche gefasst

Die Komplizin von Staub und Garweg, Daniela Klette, war in dieser Woche in Berlin festgenommen worden. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung wurden schwere Waffen gefunden - darunter eine Panzerfaustgranate.



Seit der Festnahme von Klette vermuten die Ermittler, dass sich Staub und Garweg in Berlin aufhalten könnten. Das Landeskriminalamt intensivierte zuletzt deshalb die Fahndung in und um Berlin nach den ehemaligen RAF-Terroristen.



Die Staatsanwaltschaft Verden und das Landeskriminalamt Niedersachsen fahndeten seit Jahrzehnten nach dem Trio. In Untersuchungshaft sitzt die 65-jährige Klette derzeit konkret wegen sechs bewaffneter Überfälle auf Geldtransporter und Supermärkten in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen zwischen 1999 und 2016.

Sendung: rbb24 Inforadio, 03.03.2024, 9 Uhr