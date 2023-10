Pro-palästinensische Proteste Böllerwürfe und brennende Barrikaden in Berlin Stand: 18.10.2023 22:02 Uhr

Wieder ist es in Berlin zu pro-palästinensischen Protesten gekommen. Im Stadtteil Neukölln wurden Einsatzkräfte mit Flaschen, Steinen und Feuerwerkskörpern beworfen. Am Abend brannten Barrikaden.

Hunderte Menschen versammeln sich trotz Demo-Verbots in Neukölln

Polizei spricht von Böllerwürfen auf Beamte

rbb-Reporter berichten von brennenden Barrikaden und Feuer auf Balkon

Wasserwerfer sind im Einsatz, Slowik nennt Lage angespannt

Trotz eines Demonstrationsverbots ist es in Berlin-Neukölln am Mittwochabend erneut zu Krawallen gekommen. Die Polizei sprach von einer aufgeheizten Stimmung auf der Sonnenallee. Es werde Pyrotechnik abgebrannt, Steine und Flaschen auf Polizistinnen und Polizisten geworfen, teilte die Polizei bei der Plattform X, früher Twitter, mit.

Auf der Reuterstraße wurden zwischen Sonnenallee und Karl-Marx-Straße Barrikaden in Brand gesetzt. Zur Stunde sind die Flammen noch nicht gelöscht. "Wir sehen, wie Menschen wahllos Gegenstände auf die Straße werfen, anzünden und sich dabei filmen und feiern", teilte die Polizei weiter bei X mit. Durch Würfe von Pyrotechnik sei ein Feuer auf einem Balkon entstanden, das Polizisten gelöscht hätten.





Die Polizei hat mehrere Einsatzwagen aufgefahren, um die Aufnahme von Personendaten schneller bearbeiten zu können. Gegen 20 Uhr rückten Wasserwerfer von mehreren Seiten in Richtung der Barrikaden vor. Beamte versuchten Protestierende einzukesseln, die der Aufforderung zum Weggehen nicht nachkamen. Auf x.com teilte die Berliner Polizei mit, dass Beamte Pfefferspray eingesetzt hätten.



Slowik nennt Lage in Neukölln angespannt

"Wir haben mit Sicherheit mehrere Hundert Menschen auf den Straßen in der Sonnenallee", sagte die Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik der rbb24 Abendschau. "Die Situation in Nord-Neukölln ist angespannt." Die Einsatzkräfte würden versuchen, die Menschen auseinanderzubringen und konsequent einzuschreiten.



Slowik rechnete erneut mit einem längeren Einsatz. "Wir haben auch heute Nacht damit zu rechnen, dass kleinere und größere Gruppen auf den Straßen unterwegs sind, die skandieren und die vielleicht auch zu Straftaten greifen", sagte sie. "Wir greifen deutlich ein", betonte die Polizeipräsidentin.



Bei den Menschen handele es sich eindeutig um Teilnehmer einer ebenfalls verbotenen Ersatzveranstaltung einer pro-palästinensischen Kundgebung. Die Situation sei sehr dynamisch, sagte ein Sprecher. Nach Beobachtungen eines DPA-Reporters gab es Dutzende Festnahmen.

Polizei meldete mehrere Verletzte in der Nacht auf Mittwoch

Seit dem späten Nachmittag kam es in Neukölln trotz des Verbots von pro-palästinensischen Kundgebungen an mehreren Orten erneut zu Menschenansammlungen. Am Richardplatz wurden laut Polizei Personengruppen per Lautsprecher mehrfach angesprochen und über das dort bestehende Versammlungsverbot aufgeklärt. Gleichwohl hätten nicht alle Menschen den Platz verlassen.



Später versammelten sich dann immer mehr Menschen in der Sonnenallee. In dem Bereich war es bereits in der Nacht zum Mittwoch zu Ausschreitungen gekommen.



Auch am Auswärtigen Amt in Mitte hatten sich am Nachmittag mehrere Hundert Menschen versammelt. Bei der Kundgebung unter dem Motto "Not in My Name" (nicht in meinem Namen) demonstrierten Muslime gegen Gewalt im Nahen Osten. Die Veranstaltung wurde laut Polizei jedoch direkt von der Veranstalterin beendet, weil sie keinen Einfluss auf die Teilnehmer gehabt habe. Angemeldet waren demnach 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Gekommen waren mehrere Hundert.

Erst in der Nacht zum Mittwoch war es bei pro-palästinensischen Kundgebungen zu Ausschreitungen vor allem in Neukölln gekommen. 20 Polizistinnen und Polizisten seien verletzt worden, hieß es. Zwei hätten den Dienst beenden müssen. Nach Angaben der Polizei wurden 39 Menschen festgenommen und 65 Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurden zwölf Ordnungswidrigkeiten registriert.



Auslöser der Proteste ist die eskalierende Gewalt im Nahen Osten. Nachdem am 7. Oktober Mitglieder der Terrororganisation Hamas von Gaza aus mehrere Dörfer und Städte in Israel angegriffen hatten. Dabei waren Hunderte Menschen getötet, verletzt und verschleppt worden. Als Reaktion hat Israel begonnen, Ziele im Gazastreifen zu beschießen.



