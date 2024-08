Nach propalästinenischer Demonstration Berliner Polizei leitet 18 Verfahren ein Stand: 04.08.2024 14:51 Uhr

Bei einer propalästinensischen Demonstration in Berlin war es am Samstag zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Teilnehmern gekommen. Nun wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Nach einer pro-palästinensischen Demonstration in Berlin-Schöneberg am Samstag hat die Berliner Polizei 18 Strafermittlungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



Diese betreffen unter anderem den Verdacht des besonders schweren Landfriedensbruchs, gefährliche Körperverletzung, tätliche Angriffe, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung, Beleidigung und Verstöße gegen das Vereinsgesetz, wie die Polizei mitteilte.



21 Personen wurden demnach während der Demonstration vorübergehend festgenommen.

Polizei: zwischenzeitlich rund 500 Menschen

Die Demonstration mit dem Titel "Solidarität mit Palästina. Stoppt den Krieg. Keine Waffen für Israel" war am Samstagnachmittag durch Berlin-Schöneberg gezogen. Sie endete am Abend am Walther-Scheiber-Platz. Zwischenzeitlich nahmen laut Polizei rund 500 Menschen daran teil. Unter anderem seien unterwegs aus dem Aufzug heraus Flaschen auf Einsatzkräfte geworfen worden. Ein Polizist wurde dadurch verletzt, wie es hieß.

Zweite Demo in Neukölln

Eine zweite Demonstration zum Nahostkonflikt am Samstagabend in Neukölln verlief nach Angaben der Polizei weitgehend ohne größere Zwischenfälle. An dem "Stillen Trauerzug in Solidarität mit den Menschen in Gaza" versammelten sich laut Polizei rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Route verlief vom Karl-Marx-Platz zur Kottbusser Brücke.