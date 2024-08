Bahnverkehr in Berlin Polizei geht nach Kabelbrand von Anschlag aus Stand: 06.08.2024 14:42 Uhr

Mehr als 2.300 Züge fielen nach dem Kabelbrand in Berlin aus oder wurden umgeleitet. Laut Polizei steckt ein politisches Motiv hinter dem mutmaßlichen Anschlag. Ein Bekennerschreiben allerdings hält sie für nicht authentisch.

Nach Kabelbrand bei Deutscher Bahn geht Polizei von Anschlag aus



Bekennerschreiben stammt laut Polizei zwar aus linker Szene, aber nicht von den Tätern

Von dem Anschlag waren 2.300 Züge betroffen

Immer noch Einschränkungen im Bahnverkehr, Ringbahn erst ab Mittwochmorgen wieder regulär



Die Polizei geht bei dem Kabelbrand bei der Deutschen Bahn in Berlin von einem politischen Anschlag aus. Nach derzeitigem Kenntnisstand liege eine entsprechende Motivation vor, teilte ein Polizeisprecher mit. Der Staatsschutz ermittele weiter zu dem Fall.



Mehr als 2.300 Züge waren demnach betroffen, weil sie aufgrund des mutmaßlichen Brandanschlags entweder ausgefallen sind oder umgeleitet werden mussten, teilte die Bahn mit. "Die Verspätungen der Fern- und Güterverkehrszüge, die lange Strecken fahren, haben Fahrgäste und Unternehmen auch in vielen weiteren Teilen Deutschlands zu spüren bekommen."



Spuren am Tatort gesichert

Bei den Ermittlungen spiele auch ein Bekennerschreiben eine Rolle, das auf einer linken Internetplattform hochgeladen wurde. Dieses stammt nach Überzeugung der Ermittler aus der linken Szene. Allerdings handelt es sich aus Sicht der Polizei nicht um ein "authentisches Selbstbezichtigungsschreiben" wie man es von anderen Taten kenne.



Hinweise zu den Tätern erhoffen sich die Berliner Ermittler durch gesicherte Spuren am Tatort. Untersucht wird laut Polizei, ob es DNA-Spuren oder Fingerabdrücke gibt. Auch das verwendete Material kann demnach Aufschluss geben, wer hinter der Tat steckt.

Züge sollen ab Mittwochmorgen wieder regulär fahren

Wegen des Brands in einem Kabelschacht in Berlin kommt es nach wie vor zu Einschränkungen im Fern-, Regional- und S-Bahnverkehr in der Hauptstadt. Ab Mittwochmorgen sollten die Züge aber wieder regulär fahren, sagte ein Sprecher der Bahn am Dienstagmorgen rbb24 auf Nachfrage. Aktuell werden den Angaben nach beschädigte Kabel ausgetauscht und Sicherheitsmessungen durchgeführt.



Betroffen ist der Abschnitt zwischen Berlin-Hauptbahnhof und Spandau, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Der Halt in Spandau entfällt demnach. Fernverkehrszüge werden über den nördlichen Außenring nach Gesundbrunnen und zum Hauptbahnhof umgeleitet. Die Ringbahn fährt zwischen Beusselstraße und Westend nur eingleisig und lediglich im Zehn-Minuten-Takt.

