Trauer um 26-Jährigen Berliner Rapper und Schauspieler Pablo Grant ist tot Stand: 12.02.2024 11:48 Uhr

Der Berliner Musiker und Schauspieler Pablo Grand ist tot. Er starb im Alter von 26 Jahren. Grant war Mitglied des bekannten Schöneberger Rap-Kollektivs BHZ, unter seinem Künstlernamen Dead Dawg. Wie BHZ am Sonntag bekannt gab, starb Grant bereits am 6. Februar an den Folgen einer Thrombose.

BHZ hatte kurzfristig seine Tour abgesagt

In der Mitteilung heißt es "Die Familie und Freunde des Verstorbenen sind untröstlich und bitten bis auf Weiteres, die Privatsphäre zu respektieren und in dieser schweren Zeit von Kontaktaufnahme abzusehen. Wir danken allen Fans, die Pablos künstlerischen Weg über die Jahre begleitet und unterstützt haben."



BHZ hatte erst Ende der vergangenen Woche spontan und vorerst ersatzlos seine Tour abgesagt, die in dieser Woche in Leipzig beginnen sollte und Anfang März in Berlin geendet hätte. Begründet worden war dies mit "krankheitsbedingten" Gründen. Wie jetzt bekannt ist, war Grant da bereits verstorben. Die Crew macht seit 2016 zusammen Musik und ist in der deutschen Hip-Hop Szene hoch gehandelt. Grant alias Dead Dawg veröffentlichte wie alle BHZ-Mitglieder auch Soloalben.



Unter dem Instagram-Post, den BHZ zu seinem Tod veröffentlichte, kondolierten unter anderem zahlreiche Musiker wie die Band KIZ, Finch oder Haftbefehl und der Fußballklub Hertha BSC. Ski Aggu schrieb: "Ruhe in Frieden Pablo!! Du hast geprägt. Du hast so viele Menschen berührt. Legende für immer."

Neben seiner Musikkarriere war Pablo Grant auch als Schauspieler aktiv, unter anderem für die ARD-Krimireihe Polizeiruf 110, dort spielte er den Magdeburger Kriminaloberkommissar Günther Marquez. Er spielte auch in Kino- und Fernsehfilmen wie "Bibi & Tina: Mädchen gegen Jungs" und "Der Geist im Glas" mit.





