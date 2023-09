Protestaktion der "Letzten Generation" Brandenburger Tor mit orangener Farbe besprüht Stand: 17.09.2023 12:54 Uhr

Die "Letzte Generation" hat aus Protest gegen die Klimapolitik das Brandenburger Tor in Berlin mit orangener Farbe besprüht. Laut Polizei gab es Festnahmen. Ab morgen haben die Aktivisten erneute Straßenblockaden in der Stadt angekündigt.

Das Brandenburger Tor in Berlin-Mitte ist am Sonntagvormittag mit Farbe besprüht worden. Das bestätigte ein Polizeisprecher dem rbb. Es seien bereits Einsatzkräfte dort und es habe Festnahmen gegeben.



Die Gruppe "Letzte Generation" erklärte in einer Mitteilung, sie sei für die Aktion verantwortlich. Demnach hätte sie präparierte Feuerlöscher für die Aktion genutzt.



Zeitgleich zu der Aktion sei auf dem Pariser Platz vor dem Berliner Wahrzeichen Farbe verschüttet worden. Durch diese seien einige Menschen hindurchgelaufen und hätten leuchtende Fußspuren auf dem Platz hinterlassen. "Der Protest macht deutlich: Es ist Zeit für eine politische Wende: Weg von fossil - hin zu gerecht", hieß es.

"Fridays for Future" lockt in Berlin mehrere Tausend Menschen auf die Straße "Fridays for Future" hatte für Freitag zu einem "Klimastreik" in zahlreichen Ländern aufgerufen. In Deutschland waren 250 Kundgebungen angemeldet. Die größte Protestveranstaltung fand in Berlin statt.mehr

Erneute Verkehrsblockaden ab Montag angekündigt

Die Letzte Generation hat seit Mittwoch "neue Aktionswochen" angekündigt, demnach seien in Berlin ab Montag auch wieder zahlreiche Straßenblockaden geplant.



Ziel sei, dass Deutschland ab 2030 völlig auf fossile Brennstoffe verzichte, sagte Sprecherin Carla Hinrichs am Freitag bei einer Pressekonferenz vor dem Bundeskanzleramt. Der Protest sei auf Dauer angelegt. "Wir werden Berlin nicht verlassen, bis die Wende da ist", so Hinrichs.



Die Letzte Generation protestiert seit Frühjahr 2022 in vielen deutschen Städten mit Straßenblockaden, bei denen sich Teilnehmer an der Fahrbahn festkleben. Autofahrer reagieren oft wütend und teils auch mit Gewalt.

Sendung: rbb24 Abendschau, 17.09.23, 19:30 Uhr