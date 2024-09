Berliner Kultursenator Propalästinensische Demonstranten bedrängen Chialo Stand: 13.09.2024 14:54 Uhr

Bei einer Rede wurde Berlins Kultursenator Joe Chialo von einer Menschenmenge umringt. Bühnenequipment flog in Richtung des CDU-Politikers. Laut Polizei riefen die Demonstranten verbotene Parolen und zündeten Pyrotechnik.

Rund 40 Menschen haben am Donnerstagabend Kultursenator Joe Chialo (CDU) bei einer Veranstaltung in Berlin-Mitte bedrängt. Das teilte die Polizei am Freitag mit.



Chialo war als Vertreter des Senats bei der Wiedereröffnung des Zentrums für Kunst und Urbanistik anwesend. Als er seine Rede vor dem Eingang des Gebäudes begonnen hatte, drängten die Personen den Angaben zufolge auf die Bühne. Laut Polizei trugen sie größtenteils sogenannte Palästinensertücher, skandierten verbotene Parolen und beleidigten den Senator.

Senator muss Gelände unter Polizeischutz verlassen

Anschließend habe die Menschenmenge den Senator umringt, hieß es weiter von der Polizei. Es sei Pyrotechnik gezündet worden. Zudem sei ein Mikrofonständer, der auf der Treppe zum Rednerpult gestanden hätte, in Richtung des Senators geworfen worden.



Davon wurde der Polizei zufolge eine direkt vor dem Senator stehende Frau getroffen. Ob diese verletzt wurde, ist bisher nicht bekannt. Die Polizei trennte die Menschenmenge von dem Senator, sodass er das Gelände unverletzt unter Polizeischutz verlassen konnte.



Neun der rund 40 Personen wurden den Angaben zufolge überprüft. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts auf Landfriedensbruch, Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen, Beleidigung, Nötigung sowie Hausfriedensbruch ermittelt.



Auf rbb-Anfrage wollten sich weder der Senator noch die Kulturverwaltung zu dem Vorfall äußern.

Interne Dokumente zeigen, wie Chialo den Förderstopp eines Kulturzentrums erwirkte Dem Kulturzentrum Oyoun wurden nach nicht belegbaren Antisemitismus-Vorwürfen Fördergelder gestrichen - wie interne Dokumente zeigen mit Hilfe von Formgründen. Trotz warnender Hinweise setzte der Kultursenator einen Förderstopp durch. Von Efthymis Angeloudismehr

Offenbar Protest gegen Oyoun-Förderstopp

Medienberichten zufolge wurden in der Menschenmenge auch Plakate gezeigt, auf denen "Oyoun bleibt" stand, welche auf den Streit zwischen dem Neuköllner Kulturzentrum Oyoun und dem Kultursenator hindeuten. Ende 2023 hatte die Kulturverwaltung die Auszahlung von Fördergeldern in Millionenhöhe für Oyoun gestoppt, die eigentlich noch bis Ende 2025 fließen sollten.



Hintergrund waren unter anderem angebliche Vorwürfe möglicherweise antisemitischer Haltungen bei einer Veranstaltung in den Räumen von Oyoun im November 2023.



Seitdem wehrt sich das Kulturzentrum juristisch gegen den Förderstopp. Der Senat hingegen hat den Kulturstandort in der Lucy-Lameck-Straße neu ausgeschrieben und plant dort einen Neustart ab dem 1. Januar 2025.

Sendung: rbb24 Inforadio, 13.09.2024, 13:30 Uhr