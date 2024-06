Nach erster Wahlrunde Tausende Exil-Iraner demonstrieren in Berlin Stand: 29.06.2024 15:31 Uhr

Die Präsidentschaftswahlen im Iran sorgen in Deutschland für Protest: Tausende Exil-Iraner haben sich in Berlin versammelt, um gegen das Mullah-Regime zu demonstrieren. Eine Kritikerin spricht von einer Scheinwahl.

Tausende Exil-Iraner haben sich am Samstag in Berlin-Mitte versammelt, um gegen das Mullah-Regime in ihrer Heimat zu demonstrieren. Wie die Polizei am frühen Nachmittag auf rbb-Anfrage sagte, kamen zum Beginn der Kundgebung rund 5.000 Menschen auf dem Boulevard Unter den Linden zwischen Bebelplatz und Pariser Platz.



Seit dem frühen Samstagmorgen ist wegen der Demonstration die Karl-Marx-Allee zwischen Strausberger Platz und Alexanderplatz gesperrt. In beiden Richtungen wurden dort Reisebusse abgestellt, mit denen Demonstrations-Teilnehmer in die Stadt gebracht wurden. Die iranische Aktivistin Sahar Sanaie sprach im rbb24 Inforadio von 700 Bussen allein aus Deutschland, die in Berlin ankommen sollen. Insgesamt rechne sie mit zehntausenden Teilnehmenden aus ganz Europa.



Stichwahl am kommenden Freitag

Die Demonstration richtet sich insbesondere gegen die Präsidentschaftswahlen im Iran. Dabei seien lediglich Diener des obersten Religionsführers als Kandidaten zugelassen worden, monierte Sanaie. Es handele sich daher um eine Scheinwahl.



Über den neuen Präsidenten im Iran wird am kommenden Freitag in einer Stichwahl zwischen dem Reformer Massoud Peseschkian und dem Hardliner Said Dschalili entschieden. Wie das Innenministerium in Teheran am Samstag mitteilte, errang Ex-Gesundheitsminister Peseschkian beim ersten Wahlgang zwar die meisten Stimmen, verfehlte aber die notwendige absolute Mehrheit.



Die vorgezogene Wahl war nötig geworden, nachdem Amtsinhaber Ebrahim Raisi im Mai bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen war.

Sendung: rbb24 Inforadio, 29.06.2024, 11:00 Uhr