Feuer in Berlin Zwei Tote nach Sprung aus brennendem Hochhaus Stand: 28.07.2023 19:35 Uhr

In Berlin sind zwei Menschen aus einem brennenden Hochhaus gesprungen und gestorben. Das Feuer war im zwölften Stock des Gebäudes ausgebrochen, die Ursache ist noch unklar. Die Feuerwehr rettete mehrere Bewohner.

Bei einem Brand in einem Hochhaus in Berlin-Kreuzberg sind am Freitag zwei Menschen aus dem Gebäude gesprungen und ums Leben gekommen. Sie starben trotz Reanimation noch an der Unfallstelle, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.



Das Feuer war in einer Wohnung im 12. Stock eines 15-Geschossers in der Lindenstraße ausgebrochen, wie die Feuerwehr dem rbb sagte. "Schon als wir eintrafen, haben sich mehrere Personen bemerkbar gemacht", sagte Feuerwehrsprecher James Klein. Feuerwehrleute hätten vor dem Sprung noch versucht, Spungpolster und andere Rettungsgeräte in Position zu bringen. "Aber trotzdem sind die beiden Menschen am Einsatzort verstorben", so Klein weiter. Zur Identität machte die Feuerwehr keine Angaben und sprach von zwei Erwachsenen.



Eine weitere Person sei unverletzt über das Treppenhaus in Sicherheit gebracht worden, hieß es.

160 Feuerwehrleute im Einsatz

Einsatz-Nachsorge-Teams der Feuerwehr kümmerten sich anschließend um ihre Kolleginnen und Kollegen. Das sei bei der Berliner Feuerwehr Standard: Immer wenn bei Einsätzen Menschen zu Tode kämen, seien diese "ENT"-Teams vor Ort, so Klein weiter.



Mehr als 160 Einsatzkräfte waren den Angaben der Feuerwehr zufolge zwischenzeitlich vor Ort. Das Feuer sei inzwischen gelöscht. Angaben zu den Ursachen des Feuers machte Klein nicht. Die Polizei sperrte das Gebiet im Stadtteil Kreuzberg ab.

Sendung: rbb24 Inforadio, 28.07.2023, 18 Uhr