Viele Innenstadtbezirke betroffen Wasserversorgung in Teilen Berlins ausgefallen Stand: 31.12.2024 21:55 Uhr

Ausgerechnet am Silvesterabend ist in weiten Teilen Berlins die Wasserversorgung ausgefallen. Betroffen waren auch dicht besiedelte Bezirke, in denen Hunderttausende leben. Grund war offenbar ein Wasserrohrbruch.

In mehreren Teilen des Berliner Stadtgebiets ist am Dienstagabend die Wasserversorgung gestört. Mittlerweile funktioniert die Wasserversorgung mancherorts wieder.





Von Frohnau bis hin nach Kreuzberg zu Ausfällen der Wasserversorgung komme, sagte eine Sprecherin der Berliner Wasserbetriebe dem rbb. Verantwortlich dafür sei ein Rohrbruch im Wedding (Seestraße/Ecke Guineastraße).



Durch das schließen einiger Ventile könne der Wasserdruck in den Leitungen wieder aufgebaut werden. Bis 22 Uhr sei der Wasserdruck überall wieder stabilisiert, so die Hoffnung der Wasserbetriebe.



Überflutung durch Materialermüdung?

In der Seestraße liege ein Rohr aus den 1920er Jahren mit einem Durchmesser von 70 Zentimetern. Es sei möglich, dass es zur Materialermüdung kam und so zum Rohrbruch, so die Wasserbetriebe. Die genaue Ursache könne erst in den nächsten Tagen geklärt werden. Erst einmal müsse das Wasser abgepumpt werden.



Ein Sprecher der Berliner Feuerwehr sagte, dass 16 Einsatzfahrzeuge vor Ort und 27 alarmiert seien. Auch die Havariekräfte der Berliner Wasserbetriebe seien alarmiert. Der Notruf sei gegen 20 Uhr ergangen.

Sendung: rbb24 Inforadio, 31.12.2024, 21 Uhr