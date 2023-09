Berliner Kulturpolitik Thielemann wird Nachfolger von Barenboim an Staatsoper Stand: 27.09.2023 13:50 Uhr

Sie ist eine der musikalischen Topadressen in Deutschland - und hat bald offiziell einen neuen Leiter: Christian Thielemann folgt auf Daniel Barenboim an der Staatsoper Unter den Linden in Berlin.

Der Dirigent Christian Thielemann wird neuer Generalmusikdirektor an der Berliner Staatsoper Unter den Linden. Der 64-Jährige folgt auf den krankheitsbedingt ausgeschiedenen Daniel Barenboim, wie der Berliner Kultursenator Joe Chialo (CDU) am Mittwoch bekannt gab.



Thielemann sei weltweit als Opern- und Konzertdirigent gefragt. Jetzt werde ein Stück Berliner Geschichte geschrieben, so Chialo: "Mit Christian Thielemann kehrt ein gebürtiger Berliner, dessen musikalische Wurzeln hier an der Spree liegen, ans Dirigentenpult der Staatsoper zurück. Mit seiner Wahl gewinnt Berlin erneut höchste musikalische Exzellenz." Thielemann nannte die Musikerinnen und Musiker der Staatsoper ein "wunderbares Orchester".

Thielemann als Barenboim-Nachfolger: Es passt Nachfolger von Daniel Barenboim an der Staatsoper Berlin wird Stardirigent Christian Thielemann. Die Personalie kam nicht unerwartet - und ist ein guter Griff, kommentiert Maria Ossowski.mehr

Ab September 2024 im Amt

Der als Wagner-Spezialist geltende Thielemann hat als Chefdirigent einen Vertrag mit der Staatskapelle in Dresden, der noch bis 2024 läuft. Ab September 2024 soll er dann die musikalische Leitung in Berlin übernehmen.



Der 64-jährige war zuletzt mehrfach für Barenboim, dessen Assisten er einst war, eingesprungen, unter anderem für zwei Zyklen von Richard Wagners "Ring des Nibelungen". Zuvor war Thielemann bereits künstlerischer Leiter der Osterfestspiele in Salzburg und Musikdirektor der Bayreuther Festspiele. Zudem war er unter anderem Generalmusikdirektor der Deutschen Oper Berlin und der Münchner Philharmoniker. Zudem dirigierte er etwa die Wiener und die Berliner Philharmoniker.

"Dreißig Jahre großartiges Musizieren" Er hat die Berliner Staatsoper geformt und zu einem Spitzenorchester wachsen lassen. Nun tritt Daniel Barenboim nach drei Jahrzehnten als Generalmusikdirektor ab - Maria Ossowski blickt auf seine Karriere zurück.mehr

Barenboim "Dirigent auf Lebenszeit"

Der 80-jährige Barenboim hatte 1992 als Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden auch die Staatskapelle übernommen, im Jahr 2000 hat ihn das Orchester zum "Dirigenten auf Lebenszeit" gewählt. Die musikalische Leitung der Staatsoper gab er gesundheitsbedingt zu Jahresbeginn ab. Sein Opern-Vertrag sollte ursprünglich bis 2027 laufen.



Mit dem Rückzug Barenboims war Chialo für die international beachtete Besetzung des hochkarätigen Postens zuständig. Über die Nachfolge sprach er auch mehrmals mit der künftigen Intendantin Elisabeth Sobotka. Chialo betonte dabei, es gehe darum, "das Haus in seiner Exzellenz und Tradition zu bewahren und trotzdem Türen für eine moderne Zukunft aufzumachen".



Die Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus bezeichnete die Wahl Thielemanns als "vertane Chance". Thielemann sei zwar ein angesehener Künstler, er stehe jedoch für "altmodische, rückwärtsgewandte Strukturen", wird die kulturpolitische Sprecherin Daniela Billig in einer Mitteilung vom Mittwoch zitiert. Zudem sei das Besetzungsverfahren "intransparent" gewesen.

Sendung: rbb24 Inforadio, 27.09.2023, 10:20 Uhr