Pro-palästinensische Proteste 65 Polizisten bei Ausschreitungen in Berlin verletzt Stand: 19.10.2023 10:39 Uhr

Bei pro-palästinensischen Protesten hat es am Mittwochabend in Berlin wieder heftige Zusammenstöße mit der Polizei gegeben. Einer Sprecherin zufolge wurden 65 Beamte verletzt. 174 Menschen seien vorübergehend festgenommen worden.

Die zweite Nacht in Folge ist es in Berlin-Neukölln bei pro-palästinensischen Protesten zu Ausschreitungen gekommen. Dabei wurden 65 Polizisten verletzt, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen mitteilte. 174 Menschen seien bei den Protesten vorübergehend festgenommen worden, es seien 65 Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.



Betroffen waren vor allem der Bereich rund um die Sonnenallee und der Hermannplatz. Die Polizei sprach auf ihren Social-Media-Kanälen von einer aufgeheizten Stimmung: Den Angaben zufolge wurden Mülltonnen und Reifen in Brand gesetzt und Pyrotechnik gezündet, Polizeikräfte mit Steinen, Flaschen und Brandsätzen beworfen. Verletzt wurden auch Personen, die Widerstand leisteten, sowie Unbeteiligte, so die Polizeisprecherin.

Wasserwerfer im Einsatz

Nach Polizeiangaben brannten in einer Wohnsiedlung mehrere Autos und ein Lastwagen, ein Baum fing zudem Feuer. Bei den Festnahmen von Verdächtigen seien Pfefferspray und "Zwang" eingesetzt worden.



Zuvor hatte die Polizei berichtet, dass es am Abend auf der Sonnenallee in Neukölln weiterhin "große Ansammlungen von Menschen" gab, bei denen Ordnungswidrigkeiten und Straftaten begangen wurden. Nachdem wahllos Gegenstände auf die Straße geworfen und angezündet worden waren, kamen Wasserwerfer zum Einsatz. Ein solcher wurde auch zum Löschen von Bränden genutzt.

Regierungserklärungen von Wegner und Scholz

Am Donnerstagvormittag will Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) eine Regierungserklärung abgeben - der Titel: "Berlin hält zusammen - Gemeinsam für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus". Der rbb überträgt ab 10 Uhr im Fernsehen und im Livestream.



Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Donnerstag (9 Uhr) im Bundestag eine Regierungserklärung abgeben, in deren Mittelpunkt die Lage im Nahen Osten stehen soll.

