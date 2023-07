Vorwürfe gegen Sänger Lindemann Protestzug gegen Rammstein-Konzerte gestartet Stand: 15.07.2023 16:36 Uhr

In Berlin ist am Nachmittag ein Protestzug gegen das erste von drei Rammstein-Konzerten gestartet. Die Polizei sprach zunächst von 150 Teilnehmenden. Zwei Online-Petitionen hatten zuvor 75.000 Unterschriften für die Absage der Konzerte gesammelt.

Am Theodor-Heuss-Platz in Berlin-Westend hat sich am Samstagnachmittag ein Protestzug gegen das erste von drei Konzerten der Band Rammstein in Berlin in Bewegung gesetzt. Die Polizei sprach dem rbb gegenüber von rund 150 Teilnehmenden, die Richtung Olympiastadion zögen.



Angemeldet waren rund 400 Personen.



Rammstein Protest

Schwere Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Lindemann

Zu der Demonstration aufgerufen hat das Bündnis "Kein Rammstein in Berlin".



In den vergangenen Wochen hatten mehrere Frauen schwere Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann erhoben. Demzufolge sollen bei Konzerten gezielt junge Frauen für sexuelle Handlungen mit Lindemann rekrutiert worden sein. Lindemann bestreitet die Vorwürfe.

Die Staatsanwaltschaft Berlin hat ein Ermittlungsverfahren gegen Lindemann eingeleitet. Bei Verdacht auf eine Straftat muss sie ermitteln.

Zwei Online-Petitionen sammelten daraufhin mehr als 75.000 Unterschriften für die Absage der Berlin-Konzerte.



Zum ersten Rammstein-Auftritt im Berliner Olympiastadion werden am Samstagabend mehr als 60.000 Fans erwartet. Zwei weitere Konzerte sind am Sonntag und Dienstag geplant.

Band gründete sich im Jahr 1994

Frontmann Lindemann, die Gitarristen Richard Kruspe und Paul Landers, Bassist Oliver Riedel, Keyboarder Christian "Flake" Lorenz und Schlagzeuger Christoph Schneider leben in Berlin. Die sechs Musiker fanden in der Hauptstadt 1994 zusammen und haben sich seitdem mit ihrem harten Sound zur international erfolgreichsten deutschen Band entwickelt.

