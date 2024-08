Verdacht auf Brandstiftung Bahnverkehr in Berlin großflächig gestört Stand: 02.08.2024 11:27 Uhr

Massive Einschränkungen im Bahnverkehr in Berlin: Nach einem Brand in einem Kabelschacht ist der Nah-, Regional- und Fernverkehr gestört. Die S-Bahn spricht von Vandalismus, die Bundespolizei ermittelt.

Brand in Kabelschacht im Bereich Jungfernheide

Fernverkehr wird umgeleitet, Halt in Spandau entfällt, Ringbahn unterbrochen

Polizei geht von Brandstiftung aus

Nach einem Brand in einem Kabelschacht im Bereich Jungfernheide kommt es in Berlin seit Freitagmorgen zu erheblichen Einschränkungen im Fern-, Regional- und S-Bahnverkehr. Sie werden voraussichtlich noch den ganzen Tag andauern. Das hat die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite bekannt gegeben.



Demnach können mehrere Weichen und Weichenregler nicht bedient werden. Nach vorläufigem Ermittlungsstand sei eine technische Ursache ausgeschlossen, hieß es weiter.



Betroffen sei der Abschnitt zwischen Hauptbahnhof und Spandau. Fernverkehrszüge mit planmäßigem Halt an beiden Bahnhöfen werden über den nördlichen Außenring nach Gesundbrunnen umgeleitet. Dadurch entfällt der Halt in Spandau.

100 Jahre S-Bahn: Nach dem Rauch kam der Gleichstrom Erst 40 Jahre nach Erfindung der Elektro-Lok begann die Bahn, sich in Berlin von der Dampflok zu verabschieden. Aus Anlass des 100. S-Bahn-Jubiläums zeigt das Deutsche Technikmuseum jetzt eine Original-S-Bahn von 1924. Von Frank Dreschermehr

Auch im Regionalverkehr kommt es zu Umleitungen, Verspätungen und Haltausfällen. Die Züge der Linie RB14 zwischen Nauen und Südkreuz fallen aus, gleiches gilt für die Linien RB21 zwischen Spandau und Gesundbrunnen und RE6 zwischen Charlottenburg und Hennigsdorf. Die Züge der Linie RE4 werden zwischen Ludwigsfelde und Spandau umgeleitet. Auch die Linie RB10 verkehrt unplanmäßig.



Ringbahn unterbrochen - Brandstiftung vermutet

Bei der Berliner S-Bahn sind die Ringbahnlinien S41 und S42 zwischen Westend und Gesundbrunnen unterbrochen. Es gibt einen Ersatzverkehr mit Bussen.



Auf ihrer Webseite spricht die S-Bahn von Vandalismus im Bereich Jungfernheide. Laut Feuerwehr haben auf dem Bahndamm zwischen den Bahnhöfen Beusselstraße und Jungfernheide fünf Meter Kabel gebrannt. Das Feuer wurde gelöscht. Ein Sprecher der Bundespolizei sagte dem rbb, dass wegen des Verdachts auf Brandstiftung ermittelt werde.



Die Reparaturarbeiten nehmen den Angaben zufolge einige Zeit in Anspruch. Die Bahn bittet darum, den Bereich Jungfernheide weiträumig zu umfahren und auf die BVG umzusteigen.

Sendung: rbb24 Inforadio, 02.08.2024, 08:04 Uhr