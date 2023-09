Wegen angekündigter Klimaproteste Demonstrationsverbot rund um Berliner Marathon Stand: 22.09.2023 13:05 Uhr

Die "Letzte Generation" hat angekündigt, den Berlin-Marathon am Sonntag zu stören. Polizei und Innenverwaltung ergreifen deshalb Maßnahmen. So soll es ein Demonstrationsverbot für den Bereich des Marathons und für die A100 geben.

Die "Letzte Generation" hat angekündigt, den Berliner Marathon unterbrechen zu wollen

Innenverwaltung und Polizei wollen Störungen verhindern - eine entsprechende Allgemeinverfügung soll am Freitag veröffentlicht werden

Das Demonstrationsverbot soll für den Bereich des Marathons aber auch für die A100 gelten

Die Organisatoren des Marathons rufen derweil zu einem friedlichen Rennen auf

Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport und die Berliner Polizei wollen Protestaktionen und Demonstrationen beispielsweise von Klima-Demonstranten beim Berlin-Marathon am Wochenende verbieten. Im Laufe des Tages soll dazu eine sogenannte Allgemeinverfügung veröffentlicht werden, sagte Polizeisprecherin Anja Dierschke dem rbb am Freitag. Die "Letzte Generation" teilte dem rbb bereits mit, sich von Verboten und Auflagen nicht abhalten zu lassen.





Das Demonstrationsverbot soll für den Bereich des Marathons aber auch für die A100 gelten. Die Autobahn sei wegen der zahlreichen Sperrungen für den Verkehrsfluss sehr wichtig, so Dierschke. Diese diene auch als Rettungsweg, sollte es bei der Veranstaltung Verletzte geben, die in Krankenhäuser gebracht werden müssen.

Diese Allgemeinverfügung ermöglicht der Polizei ein schnelleres Eingreifen gegen nicht angemeldete Demonstrationen. "Dann gilt hier die Allgemeinverfügung und nicht das Demonstrationsrecht", sagte Dierschke.



Der "Tagesspiegel" hatte zuvor berichtet, dass jede nicht angemeldete Versammlung im Bereich des Marathons untersagt werden soll. Bei Verstößen droht demnach ein Bußgeld von 2.000 Euro pro Person.

"Letzte Generation" will Marathon unterbrechen

Die Polizei geht vorerst nicht von Störungen der Gruppe "Letzte Generation" aus, die seit vergangenem Montag ihren Protest in der Hauptstadt wieder verstärkt hat. "Derzeit gibt es keine Erkenntnisse, dass die Letzte Generation beabsichtigt, im Zusammenhang mit dem Berlin-Marathon Blockadeaktionen oder ähnliche Aktionen durchzuführen", teilte ein Sprecher mit.



Die "Letzte Generation" veröffentlichte am Freitagvormittag daraufhin ein recht deutliches Statement: "Weil darüber scheinbar Unklarheit herrscht: Ja, wir unterbrechen den Berlin-Marathon. Vor der Klimakatastrophe können wir nicht davonrennen." Details gab die Gruppe nicht bekannt.



Kompletter Schutz der Strecke sehr schwierig

Ein kompletter Schutz der Strecke sei schwierig, sagte ein Sprecher der Polizei. Angesichts der Größe des Einsatzraumes rund um den Berlin-Marathon sei es so gut wie unmöglich, die Marathonstrecke derart zu schützen, dass Blockade-Aktionen oder sonstige Störungen gänzlich ausgeschlossen werden könnten, hieß es. Sollte es zu Störungen kommen, würden Polizisten und auch Ordner so schnell wie möglich reagieren.

Veranstalter rufen zu störungsfreiem Marathon auf

Die Organisatoren des Berlin-Marathons haben derweil zu einem friedlichen Rennen aufgerufen. Geschäftsführer Jürgen Lock vom Veranstalter SCC Events betonte, man sei ständig mit der Polizei in Kontakt und gut vorbereitet: "Wir werden darüber nicht öffentlich sprechen", sagte Lock und appellierte mit Blick auf die monatelange Vorbereitung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer: "Wir wollen eine friedliche und tolerante Laufveranstaltung haben. Für die Leute ist es ein Highlight, da ist jede Störung nur negativ."



Für die 49. Auflage des Marathons am Sonntag liegt die Rekordzahl von fast 48.000 Anmeldungen vor. Rund 650 Polizistinnen und Polizisten sollen nach bisheriger Planung der Polizei den Lauf absichern. Bereits am Samstag findet der Marathon der Inline-Skater mit 4.500 Teilnehmern statt. An diesem Tag seien rund 500 Einsatzkräfte geplant, hieß es. Die Strecke ist Veranstaltungsgelände, dazu zählt laut Lock nicht nur die Straße, sondern auch die Gehwege und andere Flächen.

