Bruchstücke im Havelland vermutet Asteroid verglüht über Brandenburg Stand: 21.01.2024 09:49 Uhr

Ein Asteroid ist beim Eintritt in die Erdatmosphäre über Brandenburg verglüht. Der Feuerball war in der Nacht bis nach Leipzig und Prag zu sehen. Bruchstücke des Himmelskörpers werden im Havelland vermutet.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein Asteorid am Himmel über Berlin und Brandenburg verglüht. Laut Berechnungen der amerikanischen Weltraumbehörde NASA ging der Asteorid bei Nennhausen im Kreis Havelland um 0:32 Uhr nieder. Zu sehen war das auch in großer Entfernung.

Zahlreiche Beobachter luden in der Nacht Videos von dem Ereignis in den Sozialen Medien hoch. Auch der Wissenschaftler Michael Aye postete ein Video bei X (ehemals Twitter), unter Berufung auf einen Kollegen beim SETI Institute. Webcams in Leipzig und Prag zeichneten den glühenden Feuerball ebenfalls auf.

Der Physiker der Europäischen Weltraumorganisation ESA Richard Moissl sagte dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel", dass eventuell Bruchstücke als Meteoriten auf dem Boden eingeschlagen sind. Noch heute würden sich vermutlich Suchtrupps auf den Weg machen, um Reste des Asteoriten zu finden. Er sei mit relativ geringer Geschwindigkeit von nur wenigen Kilometern pro Sekunde in die Erdamtmosphäre eingetreten.



Der Himmelskörper habe den Namen "Sar2736" getragen und sei erst kurz vorher von einem ungarischen Wissenschaftler entdeckt worden. Er sei nur etwa einen Meter groß gewesen.

Sendung: rbb24 Abendschau, 21.01.24